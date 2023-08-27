Итальянский журналист назвал Лукаку в эфире негром – его выгнали из студии

Луиджи Фурини, болельщик «Интера», итальянский журналист, участник передачи Qui Studio a Voi Stadio, назвал форварда «Челси» Ромелу Лукаку негром в эфире канала Telelombardia. За это Фурини выгнали из студии.
Журналист отказался извиняться, за что его отлучили от шоу, где он участвовал 13 лет.
«Слова расистского толка – это не шутки. Запоздалых извинений недостаточно. Сожалеем, что Фурини допустил такую ошибку. Пришлось принять немедленные меры», – сказал Фабио Равеццани, руководитель канала.
- Лукаку в прошлом сезоне помог «Интеру» дойти до финала Лиги чемпионов.
- Сейчас игрок близок к аренде в «Рому».
- 30-летний форвард стоит 40 миллионов евро.
Источник: Football Italia