Итальянский журналист назвал Лукаку в эфире негром – его выгнали из студии

Луиджи Фурини, болельщик «Интера», итальянский журналист, участник передачи Qui Studio a Voi Stadio, назвал форварда «Челси» Ромелу Лукаку негром в эфире канала Telelombardia. За это Фурини выгнали из студии.

Журналист отказался извиняться, за что его отлучили от шоу, где он участвовал 13 лет.

«Слова расистского толка – это не шутки. Запоздалых извинений недостаточно. Сожалеем, что Фурини допустил такую ошибку. Пришлось принять немедленные меры», – сказал Фабио Равеццани, руководитель канала.