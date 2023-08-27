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    • Итальянский журналист назвал Лукаку в эфире негром – его выгнали из студии

    Итальянский журналист назвал Лукаку в эфире негром – его выгнали из студии

    Луиджи Фурини, болельщик «Интера», итальянский журналист, участник передачи Qui Studio a Voi Stadio, назвал форварда «Челси» Ромелу Лукаку негром в эфире канала Telelombardia. За это Фурини выгнали из студии.

    Журналист отказался извиняться, за что его отлучили от шоу, где он участвовал 13 лет.

    «Слова расистского толка – это не шутки. Запоздалых извинений недостаточно. Сожалеем, что Фурини допустил такую ошибку. Пришлось принять немедленные меры», – сказал Фабио Равеццани, руководитель канала.

    • Лукаку в прошлом сезоне помог «Интеру» дойти до финала Лиги чемпионов.
    • Сейчас игрок близок к аренде в «Рому».
    • 30-летний форвард стоит 40 миллионов евро.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 12:48
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +21550

      Cleaner 1 час назад

      Но он же НЕ ГР!!! Лукаку не перекрасишь, не отбелишь. Не гр это просто описание расы, а не оскорбление...

      0
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      Рейтинг: +5818

      Питерский князь > Cleaner 1 минуту назад

      Если полить лимончиком, может поможет.
      Или белизной залить в тазике.
      :)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1818

      Таврида 1 час назад

      Когда слово "Африка" запретят как расистское?

      0
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      ...
      Рейтинг: +21550

      Cleaner > Таврида 1 час назад

      С Нового года!...)))

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      Рейтинг: +23

      Босота Сахары 1 час назад

      Жесть... даже слово написать( N е Г р) не дают...Вы то куда ???

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      Рейтинг: +23

      Босота Сахары 1 час назад

      А кто он ? Есть **** раса, значит есть и ****. **** по испанскому ,черный .. Ну не белый же он..

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