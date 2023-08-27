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  • Итальянский журналист назвал Лукаку в эфире негром – его выгнали из студии

Итальянский журналист назвал Лукаку в эфире негром – его выгнали из студии

27 августа 2023, 12:48
4

Луиджи Фурини, болельщик «Интера», итальянский журналист, участник передачи Qui Studio a Voi Stadio, назвал форварда «Челси» Ромелу Лукаку негром в эфире канала Telelombardia. За это Фурини выгнали из студии.

Журналист отказался извиняться, за что его отлучили от шоу, где он участвовал 13 лет.

«Слова расистского толка – это не шутки. Запоздалых извинений недостаточно. Сожалеем, что Фурини допустил такую ошибку. Пришлось принять немедленные меры», – сказал Фабио Равеццани, руководитель канала.

  • Лукаку в прошлом сезоне помог «Интеру» дойти до финала Лиги чемпионов.
  • Сейчас игрок близок к аренде в «Рому».
  • 30-летний форвард стоит 40 миллионов евро.

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Источник: Football Italia
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Челси Интер Лукаку Ромелу
Комментарии (4)
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Босота Сахары
1693135904
А кто он ? Есть **** раса, значит есть и ****. **** по испанскому ,черный .. Ну не белый же он..
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Босота Сахары
1693136005
Жесть... даже слово написать( N е Г р) не дают...Вы то куда ???
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Таврида
1693136381
Когда слово "Африка" запретят как расистское?
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Oldtrafford83
1693199596
ахахахахахахахаха хорошо что на костре не сожгли))
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