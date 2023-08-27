Червиченко: «Спартак» против «Ахмата» был еле жив»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча шестого тура РПЛ между москвичами и «Ахматом» (0:0).

– По сравнению с матчем против «Зенита» был оптимальный состав, но его не хватило для победы. Почему?

– «Спартак» показался каким-то еле живым. Такое бывает, когда команда на сборах наедается и потом еле ползает, когда начинается такой провал физический. Мне казалось, что они физически какие-то выдохшиеся были. «Ахмат» был гораздо быстрее, гораздо интереснее, ярче. Может быть, у «Спартака» небольшая функциональная яма.

– То, что «Спартак» сыграл на ноль, это заслуга Александра Селихова?

– Один раз заслуга штанги, второй раз заслуга Селихова, да. В моменте на 86-й минуте Селихов конкретно спас. Хотя, конечно, игрок бил по центру. Если бы послал мяч более точно, вряд ли бы Селихов помог. Просто удар пришeлся прямо в него. Но пару раз в матче он реально спас.