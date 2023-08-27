Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?

    Червиченко: «Спартак» против «Ахмата» был еле жив»

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча шестого тура РПЛ между москвичами и «Ахматом» (0:0).

    – По сравнению с матчем против «Зенита» был оптимальный состав, но его не хватило для победы. Почему?

    «Спартак» показался каким-то еле живым. Такое бывает, когда команда на сборах наедается и потом еле ползает, когда начинается такой провал физический. Мне казалось, что они физически какие-то выдохшиеся были. «Ахмат» был гораздо быстрее, гораздо интереснее, ярче. Может быть, у «Спартака» небольшая функциональная яма.

    – То, что «Спартак» сыграл на ноль, это заслуга Александра Селихова?

    – Один раз заслуга штанги, второй раз заслуга Селихова, да. В моменте на 86-й минуте Селихов конкретно спас. Хотя, конечно, игрок бил по центру. Если бы послал мяч более точно, вряд ли бы Селихов помог. Просто удар пришeлся прямо в него. Но пару раз в матче он реально спас.

    • У «Спартака» 3 матча подряд без побед.
    • Команда идет в РПЛ 6-й.
    • Впереди кубковый матч с «Динамо».

    Новости по теме
    Хусаинов объяснил, что было не так с судейством матча «Спартак» – «Ахмат» 1
    Что происходит со «Спартаком»? 6
    Бубнов проанализировал матч «Спартак» – «Ахмат»: «К Абаскалю есть вопросы» 4
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:57
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 