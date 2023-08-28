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    Ловчев прокомментировал кризис «Спартака»

    Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о последних результатах команды.

    • Москвичи не смогли победить в 3 турах РПЛ подряд.
    • Команда опустилась на 7-е место в таблице лиги.
    • Следующий соперник спартаковцев в чемпионате – «Краснодар» (2 сентября).

    «Спартак» попал в яму – психологическую, игровую. Непонятные вещи с составом делает Абаскаль, главный тренер команды просто поплыл – меняется состав, схема, говорятся странные вещи после матча.

    Я вижу, что не в порядке лидеры, Промес просто нулевой. Мы радовались за Бонгонду, но сейчас и он поник. Тренеру надо определиться с составом, который даст результат, а не тасовать основу.

    На старте получалось очень хорошо – голы, хороший, комбинационный футбол, который приводит к победам. За такое надо хвататься, закреплять. А тут пошла тасовка состава, ротация – и в итоге пропало вообще все.

    Очевидно, что в «Спартаке» сейчас как такового не существует основного состава. Но есть и еще один фактор по этому матчу [с «Ахматом»]. Меня взбесил судья.

    Костя Генич в репортаже сказал, что фолов много, игроки «Ахмата» сфолили 22 раза – кто их за это осудит? Честно говоря, не понял, почему это не смог сделать арбитр. Очень много мелких и жестких нарушений.

    «Спартак» не победил ни в коем случае не из-за судьи, проблема в самом «Спартаке». Но нарушения правил надо судить, не надо закрываться повышенной планкой единоборств, потому что обилие конфликтов на поле обычно приводит к драке и скандалам.

    «Ахмат» был очень хорошо настроен, грозненцы просто бились, и судья позволил им это сделать в полной мере, установив высокую планку ведения единоборств.

    Большие вопросы к иностранцам «Спартака» – Мартинсу, Промесу, Бонгонда. Они футболисты хорошие, но сейчас заскучали. Я не понимаю Абаскаля, который не ставит такого парня, который дает результат, в состав в некоторых матчах.

    Надо поправлять такие вещи, как и давать оценку публичным высказываниям – как после прошлой игры со словами про желтую карточку Игнатову. «Спартаку» надо стабилизировать состав, люди должны сыграться, хватит уже экспериментов», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    Сегодня, 12:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1449

      SLADE2019 50 минут назад

      Надоели уже эти психологические, игровые и прочие ямы в моей любимой команде. С чего они вдруг появляются, если все вроде в ажуре. Зарплаты и пр. Каждый год команда в яме. Также нельзя. У меня такое впечатление (тоже не первый год) что в клубе какие то жидковатые футболисты собрались. Как только противники начинают давить, наваливаться, так команда плывет. Вчера, например, я был уверен, что Локо игру до победы доведет. Со Спартаком такой уверенности нет.

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      Рейтинг: +30866

      JTherry 1 час назад

      "Меня взбесил судья..."
      меня тоже..! так, как судил матч Спартака с Ахматом Шафеев, пусть попробует он так же отсудить матч с бом.жами (его Алёша лично "зароет", а Клаудиньо на поле съест живьём!), тогда поговорим про "повышенную планку единоборств"... когда не будет дв.ойных стандартов для разных клубов, тогда и футбол для болельщиков (и игроков) станет понятнее для восприятия...

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