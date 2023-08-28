Ловчев прокомментировал кризис «Спартака»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о последних результатах команды.

Москвичи не смогли победить в 3 турах РПЛ подряд.

Команда опустилась на 7-е место в таблице лиги.

Следующий соперник спартаковцев в чемпионате – «Краснодар» (2 сентября).

«Спартак» попал в яму – психологическую, игровую. Непонятные вещи с составом делает Абаскаль, главный тренер команды просто поплыл – меняется состав, схема, говорятся странные вещи после матча.

Я вижу, что не в порядке лидеры, Промес просто нулевой. Мы радовались за Бонгонду, но сейчас и он поник. Тренеру надо определиться с составом, который даст результат, а не тасовать основу.

На старте получалось очень хорошо – голы, хороший, комбинационный футбол, который приводит к победам. За такое надо хвататься, закреплять. А тут пошла тасовка состава, ротация – и в итоге пропало вообще все.

Очевидно, что в «Спартаке» сейчас как такового не существует основного состава. Но есть и еще один фактор по этому матчу [с «Ахматом»]. Меня взбесил судья.

Костя Генич в репортаже сказал, что фолов много, игроки «Ахмата» сфолили 22 раза – кто их за это осудит? Честно говоря, не понял, почему это не смог сделать арбитр. Очень много мелких и жестких нарушений.

«Спартак» не победил ни в коем случае не из-за судьи, проблема в самом «Спартаке». Но нарушения правил надо судить, не надо закрываться повышенной планкой единоборств, потому что обилие конфликтов на поле обычно приводит к драке и скандалам.

«Ахмат» был очень хорошо настроен, грозненцы просто бились, и судья позволил им это сделать в полной мере, установив высокую планку ведения единоборств.

Большие вопросы к иностранцам «Спартака» – Мартинсу, Промесу, Бонгонда. Они футболисты хорошие, но сейчас заскучали. Я не понимаю Абаскаля, который не ставит такого парня, который дает результат, в состав в некоторых матчах.

Надо поправлять такие вещи, как и давать оценку публичным высказываниям – как после прошлой игры со словами про желтую карточку Игнатову. «Спартаку» надо стабилизировать состав, люди должны сыграться, хватит уже экспериментов», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.