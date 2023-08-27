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  • Бубнов проанализировал матч «Спартак» – «Ахмат»: «К Абаскалю есть вопросы»

Бубнов проанализировал матч «Спартак» – «Ахмат»: «К Абаскалю есть вопросы»

27 августа 2023, 10:13
8

Бывший спартаковец Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча москвичей с «Ахматом» (0:0) в шестом туре РПЛ.

«Для «Ахмата» «Спартак» всегда был сильным раздражителем, и этот матч исключением не стал. Помнится, что экс-тренер грозненцев Сергей Ташуев сетовал на то, что команда не проявляет ту страсть, что была в прошлом сезоне. После того, как пришел Мирослав Ромащенко, эта страсть появилась. Футболисты побежали, на каждом участке поля оказывали борьбу, играли компактно, не давали сопернику разбежаться. И спартаковцы в такой игре просто увязли.

Гильермо Абаскаль снова провел глубокую ротацию состава, но эффекта это не принесло. Первый тайм у «Спартака» вообще не получился, команда практически ничего не создала. После перерыва, когда включили скорости, удалось устроить штурм – причем такой, будто это уже была концовка матча. «Ахмат» был буквально зажат в штрафной.

Затем гости выправили положение, постепенно начали создавать моменты: Владимир Ильин, Бернард Бериша, Мохамед Конате очень активно играли. В компенсированное время у команды Ромащенко вообще был убойный момент: здесь уже откровенно Александру Селихову повезло. Правда, тут же могли отличиться и «красно-белые»: Антон Зиньковский имел возможность вырвать победу в концовке. Но вообще «Спартак» по такой игре вполне мог проиграть: у «Ахмата» было два стопроцентных момента, да и подходов хватало.

К Абаскалю опять есть вопросы. В концовке нужно оказывать давление на соперника. Команда пытается это делать: идут навесы, передачи вперед – а он убирает Александра Соболева! Понятно, что хочется освежить игру, но из оставшихся футболистов никто толком не мог зацепиться наверху. В прошлом сезоне в подобной ситуации мог бы в пару к Соболеву выпустить Шамара Николсона. Непонятна и замена Тео Бонгонда: его дриблинг вполне мог пригодиться», – считает Бубнов.

  • Москвичи идут в РПЛ 6-ми.
  • Впереди у «Спартака» кубковый матч с «Динамо».
  • «Ахмат» при Ромащенко набрал 4 очка в 2 матчах.

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Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Ахмат Спартак Абаскаль Гильермо Бубнов Александр
Комментарии (8)
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alefreddy
1693124074
очень многое непонятно от игры к игре
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erybov1965
1693125512
Претензии к Абаскалю могут быть только к тому,что он по какой-то причине, не может заставить команду играть, большую часть времени, на больших скоростях для достижения результата.Если,конечно,он кому-то нужен.В Спартаке,почти два состава и каждый игрок должен быть мотивированным на игру,тем более дома.А игры показывают,что игроки опять "мучаются" на поле,а не играют,получая от своей игры и игры команды удовольствие.Так уже происходило не раз,когда "сливали" тренера или еще кого-нибудь из руководства команды.Лично Абаскаль,никаких грубых ошибок в чем либо не допустил.
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