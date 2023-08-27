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    • Бубнов проанализировал матч «Спартак» – «Ахмат»: «К Абаскалю есть вопросы»

    Бубнов проанализировал матч «Спартак» – «Ахмат»: «К Абаскалю есть вопросы»

    Бывший спартаковец Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча москвичей с «Ахматом» (0:0) в шестом туре РПЛ.

    «Для «Ахмата» «Спартак» всегда был сильным раздражителем, и этот матч исключением не стал. Помнится, что экс-тренер грозненцев Сергей Ташуев сетовал на то, что команда не проявляет ту страсть, что была в прошлом сезоне. После того, как пришел Мирослав Ромащенко, эта страсть появилась. Футболисты побежали, на каждом участке поля оказывали борьбу, играли компактно, не давали сопернику разбежаться. И спартаковцы в такой игре просто увязли.

    Гильермо Абаскаль снова провел глубокую ротацию состава, но эффекта это не принесло. Первый тайм у «Спартака» вообще не получился, команда практически ничего не создала. После перерыва, когда включили скорости, удалось устроить штурм – причем такой, будто это уже была концовка матча. «Ахмат» был буквально зажат в штрафной.

    Затем гости выправили положение, постепенно начали создавать моменты: Владимир Ильин, Бернард Бериша, Мохамед Конате очень активно играли. В компенсированное время у команды Ромащенко вообще был убойный момент: здесь уже откровенно Александру Селихову повезло. Правда, тут же могли отличиться и «красно-белые»: Антон Зиньковский имел возможность вырвать победу в концовке. Но вообще «Спартак» по такой игре вполне мог проиграть: у «Ахмата» было два стопроцентных момента, да и подходов хватало.

    К Абаскалю опять есть вопросы. В концовке нужно оказывать давление на соперника. Команда пытается это делать: идут навесы, передачи вперед – а он убирает Александра Соболева! Понятно, что хочется освежить игру, но из оставшихся футболистов никто толком не мог зацепиться наверху. В прошлом сезоне в подобной ситуации мог бы в пару к Соболеву выпустить Шамара Николсона. Непонятна и замена Тео Бонгонда: его дриблинг вполне мог пригодиться», – считает Бубнов.

    • Москвичи идут в РПЛ 6-ми.
    • Впереди у «Спартака» кубковый матч с «Динамо».
    • «Ахмат» при Ромащенко набрал 4 очка в 2 матчах.

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    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 10:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +359

      erybov1965 41 минуту назад

      Претензии к Абаскалю могут быть только к тому,что он по какой-то причине, не может заставить команду играть, большую часть времени, на больших скоростях для достижения результата.Если,конечно,он кому-то нужен.В Спартаке,почти два состава и каждый игрок должен быть мотивированным на игру,тем более дома.А игры показывают,что игроки опять "мучаются" на поле,а не играют,получая от своей игры и игры команды удовольствие.Так уже происходило не раз,когда "сливали" тренера или еще кого-нибудь из руководства команды.Лично Абаскаль,никаких грубых ошибок в чем либо не допустил.

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      Рейтинг: +372

      Bez Imeni > erybov1965 25 минут назад

      Игроки не того уровня

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      Рейтинг: +359

      erybov1965 > Bez Imeni 23 минуты назад

      Возможно,а может "дурно воспитаны".

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      Рейтинг: +3037

      alefreddy 1 час назад

      очень многое непонятно от игры к игре

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