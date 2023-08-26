АПЛ. «МЮ» уступал 0:2, но победил «Форест» (3:2); «Арсенал» упустил 3 очка против «Фулхэма» (2:2)

«Манчестер Юнайтед» в третьем туре АПЛ вырвал победу над «Ноттингем Форест». Манчестерцы к четвертой минуте уступали 0:2.

С 67-й минуты «Форест» был в меньшинстве после удаления Джо Уорралла.

«Арсенал» в большинстве не смог победить «Фулхэм».

Англия. АПЛ. 3-й тур

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 3:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Авонийи, 2; 0:2 – Боли, 4; 1:2 – Эриксен, 17; 2:2 – Каземиро, 52; 3:2 – Фернандеш, 76 (с пенальти).

Удаления: нет – Уорралл, 67.

Арсенал – Фулхэм – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Перейра, 1; 1:1 – Сака, 70 (с пенальти); 2:1 – Нкетиа, 73; 2:2 – Палинья, 87.

Удаления: нет – Бэсси, 83 (вторая ж.к.).

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