АПЛ. «МЮ» уступал 0:2, но победил «Форест» (3:2); «Арсенал» упустил 3 очка против «Фулхэма» (2:2)

«Манчестер Юнайтед» в третьем туре АПЛ вырвал победу над «Ноттингем Форест». Манчестерцы к четвертой минуте уступали 0:2.
С 67-й минуты «Форест» был в меньшинстве после удаления Джо Уорралла.
«Арсенал» в большинстве не смог победить «Фулхэм».
Англия. АПЛ. 3-й тур
Манчестер Юнайтед – Арсенал – 3:2 (1:2)
Голы: 0:1 – Авонийи, 2; 0:2 – Боли, 4; 1:2 – Эриксен, 17; 2:2 – Каземиро, 52; 3:2 – Фернандеш, 76 (с пенальти).
Удаления: нет – Уорралл, 67.
Голы: 0:1 – Перейра, 1; 1:1 – Сака, 70 (с пенальти); 2:1 – Нкетиа, 73; 2:2 – Палинья, 87.
Удаления: нет – Бэсси, 83 (вторая ж.к.).
Источник: «Бомбардир»