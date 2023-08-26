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    • «Мы не сильно расстроены»: Гончаренко – после 0:4 от «Зенита»

    «Мы не сильно расстроены»: Гончаренко – после 0:4 от «Зенита»

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Зенита».

    «Знаете, есть такие матчи, которые очень полезны в плане понимания, куда мы идем. Если кто‑то думает, что мы сильно расстроены игрой и результатом, то нет.

    Мы оттолкнемся от этого и будем понимать, что нам делать. Мы играли достаточно удобно, так нельзя. Столько передач сделать внутрь, потерять и дать «Зениту» разбежаться... Так еще надо умудриться сыграть.

    Это только три очка, но пищи для размышления у нас больше. Как таковой игры в атаке у нас не было. Здесь две крайности: что нам надо и что не надо делать», – сказал Гончаренко.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +717

      Докторо123 28 минут назад

      Гончаренко: «Мы не сильно расстроены» , А БОЛЕЛЬЩИКИ СИЛЬНО... .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4640

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Главное, что у спартака выиграли, а дальше можно не играть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5810

      Питерский князь 1 час назад

      Нето что мясо.
      Все косяки на Абосраля повесили. Крайних вечно ищут. Не могу понять, что их уровень минус ноль.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +24062

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Ну а чего - счета пополнились , чего расстраиваться то )))

      0
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      Рейтинг: +1692

      zarsm 1 час назад

      Канеш, чего расстраиваться, буднично раздвинули ноги перед Зенитом)

      0
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      Рейтинг: +781

      rammax fcsm 1 час назад

      спецом очки отдали, чмошники, и вратаришка особенно расстарался... надеется, что в бом.жатине
      будет в следующем сезоне...

      0
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      Рейтинг: +21977

      derrik2000 2 часа назад

      "Если кто‑то думает, что мы сильно расстроены игрой и результатом, то нет."

      Так, а чего тебе и игрочишкам расстраиваться???
      Обычная провинциальная команда, крепкий середнячок, основная задача которой - по окончании сезона превышение дохода над расходами.
      Желательно ОГРОМНОЕ, по провинциальным меркам, превышение.
      Тогда хозяева клуба будут довольны.

      2
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      Рейтинг: +761

      RUSARM > derrik2000 2 часа назад

      Вот,вот так и есть!! Сразу было понятно.вверху таблицы,они случайные пассажиры,зачем расстраиваться!!

      2
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