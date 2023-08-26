«Мы не сильно расстроены»: Гончаренко – после 0:4 от «Зенита»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Зенита».

Петербуржцы разгромили соперника со счетом 4:0.

Дубль оформил Матео Кассьерра, по разу забили Иван Сергеев и Клаудиньо.

Видеообзор игры можно посмотреть здесь.

«Знаете, есть такие матчи, которые очень полезны в плане понимания, куда мы идем. Если кто‑то думает, что мы сильно расстроены игрой и результатом, то нет.

Мы оттолкнемся от этого и будем понимать, что нам делать. Мы играли достаточно удобно, так нельзя. Столько передач сделать внутрь, потерять и дать «Зениту» разбежаться... Так еще надо умудриться сыграть.

Это только три очка, но пищи для размышления у нас больше. Как таковой игры в атаке у нас не было. Здесь две крайности: что нам надо и что не надо делать», – сказал Гончаренко.