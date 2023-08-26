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    • «Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2023

    «Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2023

    Смотреть прямую трансляцию матч «Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест», 4 тур АПЛ на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 26 августа 2023, в 17:00 по московскому времени. Встреча пройдет в Встреча пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

    Стартовые составы команд:

    «Манчестер Юнайтед»: Онана, Варан, Ван-Биссака, Мартинес, Далот, Каземиро, Эриксен, Фернандеш, Марсьяль, Рэшфорд, Антони.

    Главный тренер: Эрик тен Хаг

    «Ноттингем Форест»: Тернер, Боли, Уоррелл, Маккена, Орье, Данило, Йейтс, Айна, Джонсон, Гиббс-Уайт, Авонийи

    Главный тренер: Стив Купер

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест»

    Встречу в прямом эфире будет транслировать «Фонбет» и «VK-Видео», трансляция станет доступна после регистрации.

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    Источник: «Бомбардир»

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