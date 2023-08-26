Смотреть прямую трансляцию матч «Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест», 4 тур АПЛ на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 26 августа 2023, в 17:00 по московскому времени. Встреча пройдет в Встреча пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Варан, Ван-Биссака, Мартинес, Далот, Каземиро, Эриксен, Фернандеш, Марсьяль, Рэшфорд, Антони.

Главный тренер: Эрик тен Хаг

«Ноттингем Форест»: Тернер, Боли, Уоррелл, Маккена, Орье, Данило, Йейтс, Айна, Джонсон, Гиббс-Уайт, Авонийи

Главный тренер: Стив Купер

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест»

Встречу в прямом эфире будет транслировать «Фонбет» и «VK-Видео», трансляция станет доступна после регистрации.