Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Семак объяснил отсутствие Эраковича и Ренана в старте «Зенита» на матч с «Уралом»

    Семак объяснил отсутствие Эраковича и Ренана в старте «Зенита» на матч с «Уралом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему с «Уралом» не играют центральные защитники Страхиня Эракович и Роберт Ренан.

    «Что со Страхиней Эраковичем? У него небольшое повреждение, пока не тренируется в общей группе. Надеемся, что к следующему матчу подойдeт.

    Почему решили не выпускать в стартовом составе Ренана? У него тоже есть проблемы, он не готов на 100 процентов. Посмотрим, как будет складываться сегодняшняя игра, насколько его помощь сегодня нам будет нужна», – заявил Семак.

    Новости по теме
    Уткин прокомментировал игру «Урала» в матче с «Зенитом»
    Обзор матча «Зенит» – «Урал»: голы и лучшие моменты (видео) 1
    РПЛ. «Зенит» разгромил «Урал» (4:0) и поднялся на 2-е место 50
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:29
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +68839

      portero 1 час назад

      Повезло Зениту, что два нулевых травму получили.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 