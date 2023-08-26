Семак объяснил отсутствие Эраковича и Ренана в старте «Зенита» на матч с «Уралом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему с «Уралом» не играют центральные защитники Страхиня Эракович и Роберт Ренан.

«Что со Страхиней Эраковичем? У него небольшое повреждение, пока не тренируется в общей группе. Надеемся, что к следующему матчу подойдeт.

Почему решили не выпускать в стартовом составе Ренана? У него тоже есть проблемы, он не готов на 100 процентов. Посмотрим, как будет складываться сегодняшняя игра, насколько его помощь сегодня нам будет нужна», – заявил Семак.