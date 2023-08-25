Захарян прокомментировал дебют за «Сосьедад»

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян высказался после дебюта за команду.

Россиянин вышел на замену в 3-м туре Примеры против «Лас-Пальмаса» (0:0).

Он заменил на 75-й минуте Брайса Мендеса.

В сентябре «Сосьедад» стартует в Лиге чемпионов.

«Все хорошо, я рад. Здорово, что дебютировал сегодня. Конечно, было волнительно. Для меня это другой мир, но буду привыкать потихоньку.

Тренер перед игрой сказал, что я выйду на поле, поэтому я был готов к этому. Но не знал, на какой минуте это случится, поэтому около часа разминался.

С первого дня было тяжело. Я не понимаю испанский, а тренер говорит по-испански. Со следующей недели начну заниматься языком. Планирую выучить испанский и подтянуть английский.

В плане футбола все намного интенсивнее, тяжелее, быстрее. Надо будет привыкать и работать. Здесь очень большая конкуренция. Я готов выходить и в стартовом составе, и с замены. Доказывать, чтобы играть потом в стартовом составе.

Эмоции от дебюта одним словом? Радость», – сказал Захарян.