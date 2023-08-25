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    Захарян прокомментировал дебют за «Сосьедад»

    Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян высказался после дебюта за команду.

    • Россиянин вышел на замену в 3-м туре Примеры против «Лас-Пальмаса» (0:0).
    • Он заменил на 75-й минуте Брайса Мендеса.
    • В сентябре «Сосьедад» стартует в Лиге чемпионов.

    «Все хорошо, я рад. Здорово, что дебютировал сегодня. Конечно, было волнительно. Для меня это другой мир, но буду привыкать потихоньку.

    Тренер перед игрой сказал, что я выйду на поле, поэтому я был готов к этому. Но не знал, на какой минуте это случится, поэтому около часа разминался.

    С первого дня было тяжело. Я не понимаю испанский, а тренер говорит по-испански. Со следующей недели начну заниматься языком. Планирую выучить испанский и подтянуть английский.

    В плане футбола все намного интенсивнее, тяжелее, быстрее. Надо будет привыкать и работать. Здесь очень большая конкуренция. Я готов выходить и в стартовом составе, и с замены. Доказывать, чтобы играть потом в стартовом составе.

    Эмоции от дебюта одним словом? Радость», – сказал Захарян.

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    Источник: телеграм-канал Okko

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    25.08.2023 23:36
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