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    • «Оренбург» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2023

    «Оренбург» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2023

    Смотреть прямую трансляцию матч «Оренбург» – ЦСКА на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2023, в 17:30 по московскому времени.

    Стартовые составы команд:

    «Оренбург»: Сысуев, Адамов, Сидоров, Гойкович, Перес, Ковалeв, Башич, Вера, Флорентин, Обухов, Мансилья.

    Главный тренер: Давид Деограсия

    ЦСКА: Тороп, Глебов, Набабкин, Роша, Мойзес, Обляков, Зделар, Кучаев, Мухин, Чалов, Заболотный.

    Главный тренер: Владимир Федотов

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Оренбург» – ЦСКА

    Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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    Источник: «Бомбардир»

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