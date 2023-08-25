Смотреть прямую трансляцию матч «Оренбург» – ЦСКА на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2023, в 17:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Оренбург»: Сысуев, Адамов, Сидоров, Гойкович, Перес, Ковалeв, Башич, Вера, Флорентин, Обухов, Мансилья.

Главный тренер: Давид Деограсия

ЦСКА: Тороп, Глебов, Набабкин, Роша, Мойзес, Обляков, Зделар, Кучаев, Мухин, Чалов, Заболотный.

Главный тренер: Владимир Федотов

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Оренбург» – ЦСКА

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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