Зарема рассказала, благодаря кому «Спартак» сохранил костяк из российских игроков

Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, похвалила бывшего спортивного директора клуба Луку Каттани.

– В чем была стратегия Каттани касательно русских игроков в «Спартаке»?

– У клуба должен быть горизонт планирования. Это важно и для понимания самих игроков, и для развития их карьеры.

Лука Каттани вовремя продлевал российских игроков, не дожидаясь того периода, когда остается год до окончания контракта, и часто некоторые агенты начинают выкручивать руки.

Так он вовремя продлил Денисова, Литвинова, Игнатова и заключал контракты на 5 и 5,5 лет, а не на 3 года, как это любят делать агенты и клубы с конвейерной историей подписания игроков.

В противном случае, на данный момент уже через год «Спартак» мог бы потерять многих русских, или пришлось бы снова садиться за переговоры, опять платить агентские, подписные и подъемные.