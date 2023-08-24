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    • Зарема рассказала, благодаря кому «Спартак» сохранил костяк из российских игроков

    Зарема рассказала, благодаря кому «Спартак» сохранил костяк из российских игроков

    Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, похвалила бывшего спортивного директора клуба Луку Каттани.

    – В чем была стратегия Каттани касательно русских игроков в «Спартаке»?

    – У клуба должен быть горизонт планирования. Это важно и для понимания самих игроков, и для развития их карьеры.

    Лука Каттани вовремя продлевал российских игроков, не дожидаясь того периода, когда остается год до окончания контракта, и часто некоторые агенты начинают выкручивать руки.

    Так он вовремя продлил Денисова, Литвинова, Игнатова и заключал контракты на 5 и 5,5 лет, а не на 3 года, как это любят делать агенты и клубы с конвейерной историей подписания игроков.

    В противном случае, на данный момент уже через год «Спартак» мог бы потерять многих русских, или пришлось бы снова садиться за переговоры, опять платить агентские, подписные и подъемные.

    • Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021-го по июль 2022-го года.
    • В этом сезоне москвичи стартовали с 5 побед подряд, но затем потерпели 2 поражения.

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    Источник: Sport24

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    24.08.2023 22:50
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +400

      гууд 34 минуты назад

      Тьфу! Я то думал что в статье написано что, она вот этими руками сохранила все что можно в Спартаке, а тут...

      0
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      Рейтинг: +4805

      Ziklop 40 минут назад

      Лука значит!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19446

      NewLife 1 час назад

      Не ожидал услышать такую фигню от умной женщины.

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