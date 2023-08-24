Соболев: «Спартак» – самый великий клуб России»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев написал пост в связи с достижением отметки в 50 голов в составе московской команды.

«3,5 года в «Спартаке». Горд быть частью самого великого и титулованного клуба в России.

Эта отметка в 50 мячей, я уверен, только начальная ступень. Все еще впереди. Спасибо всем за поздравления», – говорится в публикации Соболева.