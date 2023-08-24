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    Соболев: «Спартак» – самый великий клуб России»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев написал пост в связи с достижением отметки в 50 голов в составе московской команды.

    «3,5 года в «Спартаке». Горд быть частью самого великого и титулованного клуба в России.

    Эта отметка в 50 мячей, я уверен, только начальная ступень. Все еще впереди. Спасибо всем за поздравления», – говорится в публикации Соболева.

    • Форварду потребовалось 109 матчей, чтобы забить 50 голов за «Спартак».
    • Юбилейным для него стал мяч в ворота «Зенита» (1:3) в прошлое воскресенье.

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    Источник: телеграм-канал Александра Соболева

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    Сегодня, 21:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6759

      Давид59 13 минут назад

      Забил с пенальти. Подаренного. Карасёв подарил. До 100 голов осталось 50 пенальти.

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      Рейтинг: +4279

      raritet 19 минут назад

      Это однозначно. Как то, что солнце восходит на Востоке.

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