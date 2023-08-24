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Соболев: «Спартак» – самый великий клуб России»

24 августа 2023, 21:55
9

Нападающий «Спартака» Александр Соболев написал пост в связи с достижением отметки в 50 голов в составе московской команды.

«3,5 года в «Спартаке». Горд быть частью самого великого и титулованного клуба в России.

Эта отметка в 50 мячей, я уверен, только начальная ступень. Все еще впереди. Спасибо всем за поздравления», – говорится в публикации Соболева.

  • Форварду потребовалось 109 матчей, чтобы забить 50 голов за «Спартак».
  • Юбилейным для него стал мяч в ворота «Зенита» (1:3) в прошлое воскресенье.

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Источник: телеграм-канал Александра Соболева
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (9)
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raritet
1692903735
Это однозначно. Как то, что солнце восходит на Востоке.
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Давид59
1692904079
Забил с пенальти. Подаренного. Карасёв подарил. До 100 голов осталось 50 пенальти.
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NewLife
1692908748
Вперед Спартак ! Завистникам молчать !
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Купа Купыч
1692946476
Ты не часть, а атавизм на теле Спартака. Трудно себе представить, чтобы такие поступки на поле, какие проделываешь ты совершали Нетто, Хусаинов или Логофет. Светлая им память.
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JIEGEHDA
1692949622
Карасев решил и с Юбилеем поздравить и заодно подарок оформить . Молодец чем бы дитя не тешилось
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Burtaze
1692968034
это произнес самый великий говнюк России...
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Дмитрий-Россинский-vkonta
1693065160
Нуууу.... Наверное да, но я бы ещё Динамо отметил.
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