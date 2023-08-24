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    • Карпин ответил, когда объявит итоговый состав сборной России на сентябрьский сбор

    Карпин ответил, когда объявит итоговый состав сборной России на сентябрьский сбор

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о сроках объявления итогового состава национальной команды и о соперниках по товарищеским матчам в сентябре.

    - Валерий Георгиевич, традиционный вопрос: сколько игроков из расширенного списка останется в финальном и когда объявите окончательный состав сборной на сентябрьский сбор?

    – Окончательный состав планируем назвать после ближайших матчей Фонбет Кубка России, то есть через неделю.

    А вот сколько игроков останется в финальном списке, ответить сейчас сложно – все зависит от деталей.

    – Есть ли уже ясность по товарищеским матчам на этом сборе?

    – Я неоднократно уже отвечал, что вопросами подбора соперников занимается руководство РФС, а не тренерский штаб сборной.

    Как только появится ясность, пресс-служба РФС всем все сообщит.

    • Учебно-тренировочный сбор продлится с 4 по 12 сентября.
    • В расширенном составе сборной 36 футболистов, в том числе 6 дебютантов.
    • Россияне 1,5 года отстранены от участия в международных турнирах.

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    Источник: телеграм-канал сборной России

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    Сегодня, 19:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12325

      ВетеR 1 час назад

      для чего сбор ?))
      Эритрея дала добро на товарняк ?

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