Карпин ответил, когда объявит итоговый состав сборной России на сентябрьский сбор

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о сроках объявления итогового состава национальной команды и о соперниках по товарищеским матчам в сентябре.

- Валерий Георгиевич, традиционный вопрос: сколько игроков из расширенного списка останется в финальном и когда объявите окончательный состав сборной на сентябрьский сбор?

– Окончательный состав планируем назвать после ближайших матчей Фонбет Кубка России, то есть через неделю.

А вот сколько игроков останется в финальном списке, ответить сейчас сложно – все зависит от деталей.

– Есть ли уже ясность по товарищеским матчам на этом сборе?

– Я неоднократно уже отвечал, что вопросами подбора соперников занимается руководство РФС, а не тренерский штаб сборной.

Как только появится ясность, пресс-служба РФС всем все сообщит.