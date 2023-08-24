Карпин ответил, когда объявит итоговый состав сборной России на сентябрьский сбор

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о сроках объявления итогового состава национальной команды и о соперниках по товарищеским матчам в сентябре.
- Валерий Георгиевич, традиционный вопрос: сколько игроков из расширенного списка останется в финальном и когда объявите окончательный состав сборной на сентябрьский сбор?
– Окончательный состав планируем назвать после ближайших матчей Фонбет Кубка России, то есть через неделю.
А вот сколько игроков останется в финальном списке, ответить сейчас сложно – все зависит от деталей.
– Есть ли уже ясность по товарищеским матчам на этом сборе?
– Я неоднократно уже отвечал, что вопросами подбора соперников занимается руководство РФС, а не тренерский штаб сборной.
Как только появится ясность, пресс-служба РФС всем все сообщит.
- Учебно-тренировочный сбор продлится с 4 по 12 сентября.
- В расширенном составе сборной 36 футболистов, в том числе 6 дебютантов.
- Россияне 1,5 года отстранены от участия в международных турнирах.