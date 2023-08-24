Агент Головина отреагировал на вызов игрока «Монако» в сборную России

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал попадание своего клиента в расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор.

Хавбек не играет за национальную команду с ноября 2021 года.

«Саша всегда рад приезжать играть за сборную России. Готов ли в сентябре будет приехать в распоряжении сборной? Конечно, готов. Если попадeт, конечно, приедет. Он всегда рад приезжать в сборную», – сказал агент.