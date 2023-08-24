Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Агент Головина отреагировал на вызов игрока «Монако» в сборную России

    Агент Головина отреагировал на вызов игрока «Монако» в сборную России

    Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал попадание своего клиента в расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор.

    Хавбек не играет за национальную команду с ноября 2021 года.

    «Саша всегда рад приезжать играть за сборную России. Готов ли в сентябре будет приехать в распоряжении сборной? Конечно, готов. Если попадeт, конечно, приедет. Он всегда рад приезжать в сборную», – сказал агент.

    • Учебно-тренировочный сбор продлится с 4 по 12 сентября.
    • О товарищеских матчах сборной будет объявлено дополнительно.
    • Россияне 1,5 года отстранены от участия в международных турнирах.

    Новости по теме
    ⚡️ Расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор: Карпин выбрал 36 игроков 12
    Головин прокомментировал первую победу «Монако» в Лиге 1 и назвал цели на сезон
    Изидор назвал российских игроков лучше Дзюбы 6
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:50
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • Читайте нас: 