Агент Головина отреагировал на вызов игрока «Монако» в сборную России

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал попадание своего клиента в расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор.
Хавбек не играет за национальную команду с ноября 2021 года.
«Саша всегда рад приезжать играть за сборную России. Готов ли в сентябре будет приехать в распоряжении сборной? Конечно, готов. Если попадeт, конечно, приедет. Он всегда рад приезжать в сборную», – сказал агент.
- Учебно-тренировочный сбор продлится с 4 по 12 сентября.
- О товарищеских матчах сборной будет объявлено дополнительно.
- Россияне 1,5 года отстранены от участия в международных турнирах.
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Источник: «Чемпионат»