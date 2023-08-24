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    • Вратарь «Мурома»: «Стремно проигрывать 2DROTS – хочется закончить с футболом»

    Вратарь «Мурома»: «Стремно проигрывать 2DROTS – хочется закончить с футболом»

    Голкипер «Мурома» Илья Трунин поделился эмоциями после вылета из Фонбет Кубка России от 2DROTS.

    • Медийная команда выиграла со счетом 3:1.
    • Клуб МФЛ впервые дошел до 1/64 финала Кубка.
    • «Муром» выступает во Второй лиге.

    «Эмоции – закончить с футболом. Мы проиграли по делу. Да, есть ошибки в пропущенных голах – я с себя ответственности не снимаю. Но они нас переиграли в желании: выиграли всю борьбу, столько раз пробили по воротам...

    Почему возникла мысль завершить карьеру? Такие мысли были в голове по горячим следам. Проигрывать медийной лиге... Они, конечно, неплохие футболисты, но профессиональным игрокам проигрывать им – это стрeмно», – сказал Трунин.

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    Фонбет Кубок России. 2DROTS победили «Муром» (3:1) и пробились в следующий раунд 1
    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +297

      Александр.Т. 2 часа назад

      Так заканчивай . в чем проблема то

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