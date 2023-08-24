Вратарь «Мурома»: «Стремно проигрывать 2DROTS – хочется закончить с футболом»

Голкипер «Мурома» Илья Трунин поделился эмоциями после вылета из Фонбет Кубка России от 2DROTS.

Медийная команда выиграла со счетом 3:1.

Клуб МФЛ впервые дошел до 1/64 финала Кубка.

«Муром» выступает во Второй лиге.

«Эмоции – закончить с футболом. Мы проиграли по делу. Да, есть ошибки в пропущенных голах – я с себя ответственности не снимаю. Но они нас переиграли в желании: выиграли всю борьбу, столько раз пробили по воротам...

Почему возникла мысль завершить карьеру? Такие мысли были в голове по горячим следам. Проигрывать медийной лиге... Они, конечно, неплохие футболисты, но профессиональным игрокам проигрывать им – это стрeмно», – сказал Трунин.