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    Новый тренер «Оренбурга» эмоционально обратился к игрокам

    Новый главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия обратился к футболистам после своего назначения.

    «Всем добрый день. Знаю, что многие из вас со мной даже не знакомы, но со временем наших тренировок вы будете узнавать меня лучше.

    Я очень серьезный человек с большой дисциплиной, мне нравится уважение внутри и за пределами поля. Мне нравятся люди, которые отдаются по максимуму и работают с желанием. И мне нравится, когда команда сплоченная.

    Я смотрел все ваши игры, знаю, что кто-то из вас способен на большее, но каждый из вас должен подумать о себе и о том, выкладывается ли он на 100 процентов. Это касается тренировок и игр.

    Требования будут изо дня в день. Мы можем проиграть, выиграть, это футбол. Но я буду вас поджимать по максимуму.

    Надеюсь, вы все профессионалы, уважайте свою профессию, уважайте самих себя, и давайте постараемся выигрывать. Нам это нужно», – сказал Деограсия.

    • Испанец сменил Иржи Ярошика.
    • Ярошик тренировал команду с 22 июня.
    • «Оренбург» идет на последнем месте в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Оренбурга»

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