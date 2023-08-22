Новый тренер «Оренбурга» эмоционально обратился к игрокам

Новый главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия обратился к футболистам после своего назначения.

«Всем добрый день. Знаю, что многие из вас со мной даже не знакомы, но со временем наших тренировок вы будете узнавать меня лучше.

Я очень серьезный человек с большой дисциплиной, мне нравится уважение внутри и за пределами поля. Мне нравятся люди, которые отдаются по максимуму и работают с желанием. И мне нравится, когда команда сплоченная.

Я смотрел все ваши игры, знаю, что кто-то из вас способен на большее, но каждый из вас должен подумать о себе и о том, выкладывается ли он на 100 процентов. Это касается тренировок и игр.

Требования будут изо дня в день. Мы можем проиграть, выиграть, это футбол. Но я буду вас поджимать по максимуму.

Надеюсь, вы все профессионалы, уважайте свою профессию, уважайте самих себя, и давайте постараемся выигрывать. Нам это нужно», – сказал Деограсия.