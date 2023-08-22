Нигматуллин сравнил игрока «Зенита» с Месси

Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин сравнил полузащитника «Зенита» Вендела с форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси.

«Зенит» явно зависим от своих лидеров: ушeл Малком – и сразу же начались проблемы. Вендел вернулся после долгого отсутствия и решил исход большого матча. Прям как Месси в Америке, который преобразил свою команду.

Говорят, что один в поле не воин, но иногда бывает иначе. Есть футболисты, которые становятся незаменимыми лидерами своих клубов! Вендел – один из них», – сказал Нигматуллин.