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    Нигматуллин сравнил игрока «Зенита» с Месси

    Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин сравнил полузащитника «Зенита» Вендела с форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси.

    «Зенит» явно зависим от своих лидеров: ушeл Малком – и сразу же начались проблемы. Вендел вернулся после долгого отсутствия и решил исход большого матча. Прям как Месси в Америке, который преобразил свою команду.

    Говорят, что один в поле не воин, но иногда бывает иначе. Есть футболисты, которые становятся незаменимыми лидерами своих клубов! Вендел – один из них», – сказал Нигматуллин.

    • Вендел сделал дубль в матче со «Спартаком».
    • «Зенит» победил со счетом 3:1.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16669

      Anton01011969 54 минуты назад

      Не смешите мои подковы!!! Вендел и рядом не будет стоять с Месси!!!

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      Рейтинг: +4978

      Spirit_78 > Anton01011969 25 минут назад

      Вообще он сравнил влияние футболистов на игру своих команд. Прежде чем комментировать, нужно прочитать саму публикацию, а не только заголовок.

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