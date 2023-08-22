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Нигматуллин сравнил игрока «Зенита» с Месси

22 августа 2023, 11:43
5

Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин сравнил полузащитника «Зенита» Вендела с форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси.

«Зенит» явно зависим от своих лидеров: ушeл Малком – и сразу же начались проблемы. Вендел вернулся после долгого отсутствия и решил исход большого матча. Прям как Месси в Америке, который преобразил свою команду.

Говорят, что один в поле не воин, но иногда бывает иначе. Есть футболисты, которые становятся незаменимыми лидерами своих клубов! Вендел – один из них», – сказал Нигматуллин.

  • Вендел сделал дубль в матче со «Спартаком».
  • «Зенит» победил со счетом 3:1.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Нигматуллин Руслан Месси Лионель Вендел
Комментарии (5)
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Anton1969
1692697575
Не смешите мои подковы!!! Вендел и рядом не будет стоять с Месси!!!
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raritet
1692709091
Если учесть , что Месси просто неповторим, то тогда вполне допустимое сравнение. Иногда достаточно просто хладнокровия и техники чтобы решить исход. Нужно сказать что Вендел катнул точно.
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