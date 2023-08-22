Газзаев дал совет Абаскалю после поражения от «Зенита»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о тренере «Спартака» Гильермо Абаскале после матча 5-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит» (1:3).

«Тактика Семака работает, а замыслы Абаскаля не всегда понятны. Ведь что такое чемпионская игра? Это баланс во всех линиях. Тренеру красно-белых пора бы уже стабилизировать состав, определиться с оптимальными сочетаниями. А все эти эксперименты ни к чему не приведут.

Я бы посоветовал Абаскалю перечитать историю «Спартака». В частности, изучить период, когда команду возглавлял Олег Романцев. Пусть почитает, посмотрит нарезки матчей. Это полезно», – сказал Газзаев.

«Спартак» занимает 6-е место в РПЛ.

Московский клуб проиграл два матча подряд.

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