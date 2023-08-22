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Газзаев дал совет Абаскалю после поражения от «Зенита»

22 августа 2023, 09:58
16

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о тренере «Спартака» Гильермо Абаскале после матча 5-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит» (1:3).

«Тактика Семака работает, а замыслы Абаскаля не всегда понятны. Ведь что такое чемпионская игра? Это баланс во всех линиях. Тренеру красно-белых пора бы уже стабилизировать состав, определиться с оптимальными сочетаниями. А все эти эксперименты ни к чему не приведут.

Я бы посоветовал Абаскалю перечитать историю «Спартака». В частности, изучить период, когда команду возглавлял Олег Романцев. Пусть почитает, посмотрит нарезки матчей. Это полезно», – сказал Газзаев.

  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ.
  • Московский клуб проиграл два матча подряд.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Газзаев Валерий Абаскаль Гильермо
Комментарии (16)
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derrik2000
1692690340
"Я бы посоветовал Абаскалю перечитать историю «Спартака». В частности, изучить период, когда команду возглавлял Олег Романцев. Пусть почитает, посмотрит нарезки матчей. Это полезно», – сказал Газзаев." Я бы ВМЕСТО слов "Это полезно" сказал "И провесится". ТАК лучше. Не знаю, лучше ли ЭТО было бы для рыжего прощелыги, но для болельщиков Спартака - самый раз. ))
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paracetamol
1692690679
Не поможет, туп очень!
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DOCTOR PENALTY
1692690687
Советы правильные, но они для тренера. Абаскаль к таковым не относится, он как вчерашний выпускник школы тренеров, почти студент, сам не понимает куда попал по прихоти капризной сожительницы неразбирающегося в футболе бизнесмена. Клуб из-за этого несёт серьёзный моральный ущерб.
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Давид59
1692698417
Как все любят советовать. Прям страна советов. Неужели кто-то думает, что Абаскалю дадут время для изучения того, что предлагает Газзаев. Будет результат - будет работать, не будет результата - тут же заменят.
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zigbert
1692704609
Правильно, при любой неудаче сразу найдутся советчики. Будут со знанием дела указывать на ошибки. У самого Газзаева было немало провальных моментов в тренерской работе, даже как у состоявшегося тренера а тут появился случай поучить молодого начинающего тренера. Что теперь строить команду по лекалам Романцева? И сколько тренеров сменилось после него? Тренерами были и игроки Спартака, они тоже выходит не знали романцевского наследия. Конечно такое чувствительное поражение не могло пройти без критики. Но не стоит уподобляться диким нравам и хамскому отношению к молодому специалисту. Абаскаль сам должен разобраться в сложившейся ситуации и сделать выводы.
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k611
1692705101
Тренер Спартака сам сделает необходимые выводы. Советчиков всегда много. Мы же не знаем как проходит тренеровочный процесс, какая готовность у каждого футболиста. Эти эксперименты видимо не от хорошей жизни...
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raritet
1692709777
В первую очередь, вся история с чехардой тренеров плавно перешла в ротационную чехарду. И тут нарезки игры команды при Романцеве не при чем. Хотя , нужео признвть , это характерно для всего мира: дают тренеру только начать с центра поля- не понравилось- уволить, sms ,кой.
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mahan
1692772113
Тут я полностью согласен. Абаскаль как тренер очень слабый и не понятно, что он хочет сделать на поле.
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