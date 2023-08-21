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    ЦСКА объявил об уходе Зайнутдинова в «Бешикташ»

    Полузащитник Бахтиер Зайнутдинов перешел из ЦСКА в «Бешикташ».

    «Баха провел за ЦСКА 82 матча, в которых забил семь мячей. За это время он запомнился своей универсальностью, бойцовскими и человеческими качествами!

    Удачи, Баха! Мы будем скучать!» – сообщила пресс-служба ЦСКА.

    • По информации Ивана Карпова, ЦСКА получит 5 млн евро + 15% от суммы последующей перепродажи.
    • Зайнутдинов будет зарабатывать в «Бешикташе» около 1,2 млн евро за сезон.
    • Полузащитник провел в ЦСКА 3 сезона: 83 матча, 7 голов, 8 ассистов.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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