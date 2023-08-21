ЦСКА объявил об уходе Зайнутдинова в «Бешикташ»

Полузащитник Бахтиер Зайнутдинов перешел из ЦСКА в «Бешикташ».

«Баха провел за ЦСКА 82 матча, в которых забил семь мячей. За это время он запомнился своей универсальностью, бойцовскими и человеческими качествами!

Удачи, Баха! Мы будем скучать!» – сообщила пресс-служба ЦСКА.