ЦСКА объявил об уходе Зайнутдинова в «Бешикташ»

Полузащитник Бахтиер Зайнутдинов перешел из ЦСКА в «Бешикташ».
«Баха провел за ЦСКА 82 матча, в которых забил семь мячей. За это время он запомнился своей универсальностью, бойцовскими и человеческими качествами!
Удачи, Баха! Мы будем скучать!» – сообщила пресс-служба ЦСКА.
- По информации Ивана Карпова, ЦСКА получит 5 млн евро + 15% от суммы последующей перепродажи.
- Зайнутдинов будет зарабатывать в «Бешикташе» около 1,2 млн евро за сезон.
- Полузащитник провел в ЦСКА 3 сезона: 83 матча, 7 голов, 8 ассистов.
Источник: телеграм-канал ЦСКА