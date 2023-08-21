Игрок «Зенита» раскритиковал «Спартак»: «У них был только пенальти»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип прокомментировал игру «Спартака» в матче 5-го тура РПЛ.

– Любая победа – залог успеха. Ребята настроились на все сто. Думаю, что мы выполнили свою задачу.

– Преподнес ли «Спартак» какие-то сюрпризы?

– Думаю, вы все сами видели, наши три гола по делу были. У них даже особо атак не было. Только пенальти.

– После 3-го тура все говорили о чемпионстве «Спартака». Вас это как-то задевало, подстегивало?

– Да, мы потеряли драгоценные очки в ненужных для этого матчах. Сейчас будем набирать, вернемся обратно на свое место.