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    • Игрок «Зенита» раскритиковал «Спартак»: «У них был только пенальти»

    Игрок «Зенита» раскритиковал «Спартак»: «У них был только пенальти»

    Защитник «Зенита» Нуралы Алип прокомментировал игру «Спартака» в матче 5-го тура РПЛ.

    – Любая победа – залог успеха. Ребята настроились на все сто. Думаю, что мы выполнили свою задачу.

    – Преподнес ли «Спартак» какие-то сюрпризы?

    – Думаю, вы все сами видели, наши три гола по делу были. У них даже особо атак не было. Только пенальти.

    – После 3-го тура все говорили о чемпионстве «Спартака». Вас это как-то задевало, подстегивало?

    – Да, мы потеряли драгоценные очки в ненужных для этого матчах. Сейчас будем набирать, вернемся обратно на свое место.

    • «Зенит» выиграл со счетом 3:1.
    • Спартаковцы забили единственный гол с пенальти.
    • До этого матча они отличились 11 голами в 4 турах РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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