Шунин назвал сына в честь обладателя «Золотого мяча»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин раскрыл имя новорожденного сына.

«Начну с того, что нам с женой очень нравится имя Лев. Лев Антонович звучит красиво, сильно. Всe-таки это мальчик, много нежности ни к чему.

Конечно, я назвал сына и в честь Льва Яшина. Я играю за «Динамо» всю жизнь, для меня это имя много значит.

Есть и третий момент – сын родился под знаком зодиака Лев. Всe сошлось», – сказал Шунин.

Яшин всю карьеру провел в «Динамо» (1950-1970).

В 1963 году он выиграл «Золотой мяч».

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