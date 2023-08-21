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    Шунин назвал сына в честь обладателя «Золотого мяча»

    Вратарь «Динамо» Антон Шунин раскрыл имя новорожденного сына.

    «Начну с того, что нам с женой очень нравится имя Лев. Лев Антонович звучит красиво, сильно. Всe-таки это мальчик, много нежности ни к чему.

    Конечно, я назвал сына и в честь Льва Яшина. Я играю за «Динамо» всю жизнь, для меня это имя много значит.

    Есть и третий момент – сын родился под знаком зодиака Лев. Всe сошлось», – сказал Шунин.

    • Яшин всю карьеру провел в «Динамо» (1950-1970).
    • В 1963 году он выиграл «Золотой мяч».

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    Источник: телеграм-канал «Динамо»

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    Сегодня, 12:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7219

      sochi-2013 15 минут назад

      Поздравляю с сыном!

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