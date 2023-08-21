Шунин назвал сына в честь обладателя «Золотого мяча»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин раскрыл имя новорожденного сына.

«Начну с того, что нам с женой очень нравится имя Лев. Лев Антонович звучит красиво, сильно. Всe-таки это мальчик, много нежности ни к чему.

Конечно, я назвал сына и в честь Льва Яшина. Я играю за «Динамо» всю жизнь, для меня это имя много значит.

Есть и третий момент – сын родился под знаком зодиака Лев. Всe сошлось», – сказал Шунин.