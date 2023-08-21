Раскрыт размер предложения «Страсбура» по Захаряну

Стало известно, сколько «Страсбур» был готов заплатить «Динамо» за Арсена Захаряна.

Клуб РПЛ получил предложение из Франции в размере 11,3 миллиона евро.

«Страсбур» хотел заключить с полузащитником контракт на семь лет. Этот вариант отпал из-за интереса «Сосьедада».

Французскому клубу в переговорах помогала агент Рафаэла Пимента, которая летом 2022 года занималась трансфером Захаряна в «Челси».