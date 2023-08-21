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Раскрыт размер предложения «Страсбура» по Захаряну

21 августа 2023, 12:00

Стало известно, сколько «Страсбур» был готов заплатить «Динамо» за Арсена Захаряна.

Клуб РПЛ получил предложение из Франции в размере 11,3 миллиона евро.

«Страсбур» хотел заключить с полузащитником контракт на семь лет. Этот вариант отпал из-за интереса «Сосьедада».

Французскому клубу в переговорах помогала агент Рафаэла Пимента, которая летом 2022 года занималась трансфером Захаряна в «Челси».

  • В итоге хавбек перешел в «Реал Сосьедад» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
  • «Страсбур» принадлежит консорциуму владельца «Челси» Тодда Боули.

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Источник: Sports.ru
Франция. Лига 1 Испания. Примера Реал Сосьедад Страсбур Динамо Захарян Арсен
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