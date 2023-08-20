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Ловчев назвал фаворита матча «Спартак» – «Зенит»

20 августа 2023, 16:31
4

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Зенитом».

«Перед такими матчами всегда говорят, что итог непредсказуем, поскольку команды плюс-минус равные.

Я бы иначе посмотрел сегодня. «Зенит» не выглядит фаворитом – у «Спартака» мощнейшая группа атаки, где у Абаскаля есть конкуренция, есть те, кем можно усилить. Проблемой является то, как команда обороняется, и это может очень сильно ударить по команде. В конце концов, если команда взяла за правило пропускать по два-три мяча, то почему в игре с таким соперником, как «Зенит», все должно быть иначе? Слабость «Зенита» – очень сильно сказавшийся уход Малкома. Не хватает агрессии, выдумки, голов, в конце концов. Этот трансфер сильно ослабил команду.

Вопрос, как проявят себя лидеры? Уверен, что будет раскрепощен Промес, жду гола. Но вопрос, что будет в атаке «Зенита» – матч ключевой с точки зрения вывески, значимости.

Получается, что ситуация перед очным матчем достаточно странная. «Спартак» летом укрепился, а «Зенит» ослаблен уходом Малкома. Это видно по старту сезона. «Зенит» с большим трудом вырывает свои голы», – написал Ловчев.

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (4)
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NewLife
1692538690
Синит не выглядит фаворитом, а Ловчев не выглядит умным) Опять у Бомбардира с заголовком беда.
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derrik2000
1692538928
Тоже предполагаю, что бразилы Зенита в атаке даже при отсутствии Малкома, НО с никакущей обороной Спартака захотят порезвиться в штрафной и около штрафной КБ. Благо техника у каждого в отдельности бразила никуда не делась. Как этому противостоять в нынешних реалиях??? Только предельной концентрацией и самоотдачей. Ну, и удачей. )
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evgevg13
1692542736
Пусть победит сильнейший. Но, честно говоря, СМИ уже достали чирикать каждые полчаса о "матче века". Ну Спартак, ну Зенит- и что? Если эти команды не сыграют- Земля остановится? Вот сегодня Родина с Аланией рубятся. Почему СМИ молчат? Играют две интереснейшие самобытные команды.
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Купа Купыч
1692556583
Опять Зенит отодрал свиней
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