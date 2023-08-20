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    Ловчев назвал фаворита матча «Спартак» – «Зенит»

    Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Зенитом».

    «Перед такими матчами всегда говорят, что итог непредсказуем, поскольку команды плюс-минус равные.

    Я бы иначе посмотрел сегодня. «Зенит» не выглядит фаворитом – у «Спартака» мощнейшая группа атаки, где у Абаскаля есть конкуренция, есть те, кем можно усилить. Проблемой является то, как команда обороняется, и это может очень сильно ударить по команде. В конце концов, если команда взяла за правило пропускать по два-три мяча, то почему в игре с таким соперником, как «Зенит», все должно быть иначе? Слабость «Зенита» – очень сильно сказавшийся уход Малкома. Не хватает агрессии, выдумки, голов, в конце концов. Этот трансфер сильно ослабил команду.

    Вопрос, как проявят себя лидеры? Уверен, что будет раскрепощен Промес, жду гола. Но вопрос, что будет в атаке «Зенита» – матч ключевой с точки зрения вывески, значимости.

    Получается, что ситуация перед очным матчем достаточно странная. «Спартак» летом укрепился, а «Зенит» ослаблен уходом Малкома. Это видно по старту сезона. «Зенит» с большим трудом вырывает свои голы», – написал Ловчев.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    Сегодня, 16:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +21899

      derrik2000 43 минуты назад

      Тоже предполагаю, что бразилы Зенита в атаке даже при отсутствии Малкома, НО с никакущей обороной Спартака захотят порезвиться в штрафной и около штрафной КБ.
      Благо техника у каждого в отдельности бразила никуда не делась.
      Как этому противостоять в нынешних реалиях???
      Только предельной концентрацией и самоотдачей.
      Ну, и удачей. )

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      Рейтинг: +19379

      NewLife 47 минут назад

      Синит не выглядит фаворитом, а Ловчев не выглядит умным) Опять у Бомбардира с заголовком беда.

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      Рейтинг: +15943

      Алексей З > NewLife 11 минут назад

      С заголовками здесь вообще ниже плинтуса.
      Писатели , ну кого Ловчев фаворитом назвал ?
      Перечислил недостатки , которые все видят, ну и...?

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