Ловчев назвал фаворита матча «Спартак» – «Зенит»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Зенитом».

«Перед такими матчами всегда говорят, что итог непредсказуем, поскольку команды плюс-минус равные.

Я бы иначе посмотрел сегодня. «Зенит» не выглядит фаворитом – у «Спартака» мощнейшая группа атаки, где у Абаскаля есть конкуренция, есть те, кем можно усилить. Проблемой является то, как команда обороняется, и это может очень сильно ударить по команде. В конце концов, если команда взяла за правило пропускать по два-три мяча, то почему в игре с таким соперником, как «Зенит», все должно быть иначе? Слабость «Зенита» – очень сильно сказавшийся уход Малкома. Не хватает агрессии, выдумки, голов, в конце концов. Этот трансфер сильно ослабил команду.

Вопрос, как проявят себя лидеры? Уверен, что будет раскрепощен Промес, жду гола. Но вопрос, что будет в атаке «Зенита» – матч ключевой с точки зрения вывески, значимости.

Получается, что ситуация перед очным матчем достаточно странная. «Спартак» летом укрепился, а «Зенит» ослаблен уходом Малкома. Это видно по старту сезона. «Зенит» с большим трудом вырывает свои голы», – написал Ловчев.