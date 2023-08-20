Девушка Алли похвасталась сексапильной фигурой на Ибице

Синди Кимберли, девушка полузащитника «Эвертона» Деле Алли, выложила свежие фото с отдыха на Ибице.
Британка показала себя в темном купальнике.
Фото: соцсети Синди Кимберли
- В прошлом сезоне Алли был в аренде в «Бешикташе».
- Летом он рассказал, как до него домогались.
- 27-летний игрок стоит 8 миллионов евро.
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Источник: «Бомбардир»