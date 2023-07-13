Алли: «В 6 лет друг матери подверг меня сексуальному насилию. В 8 я начал торговать наркотиками»

Полузащитник «Эвертона» Деле Алли рассказал о тяжелом детстве.

– О детстве я никогда особо не рассказывал, если честно. Могу перечислить несколько эпизодов, которые дадут вам общее понимание.

Когда мне было шесть, друг моей матери подверг меня сексуальному насилию. Он часто бывал у нас дома. Моя мама была алкоголичкой... (сдерживает слезы). Извини. Это случилось, когда мне было шесть. Потом меня отправили в Африку – учиться дисциплине.

В семь я начал курить, в восемь – незаконно торговать наркотиками. Кто-то из взрослых сказал мне, что полицейские не останавливают и не проверяют детей, которые катаются на велосипеде. Так что я возил наркотики под футболкой. В 11 меня свесили с моста.

– Кто?

– Парень из соседнего дома. В 12 лет меня усыновили. Меня усыновила прекрасная семья. Я не мог просить о лучшем. Они столько для меня сделали... Если Бог и создал каких-то людей, то именно их. Они восхитительны. И они очень мне помогли.