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    • Алли: «В 6 лет друг матери подверг меня сексуальному насилию. В 8 я начал торговать наркотиками»

    Алли: «В 6 лет друг матери подверг меня сексуальному насилию. В 8 я начал торговать наркотиками»

    Полузащитник «Эвертона» Деле Алли рассказал о тяжелом детстве.

    – О детстве я никогда особо не рассказывал, если честно. Могу перечислить несколько эпизодов, которые дадут вам общее понимание.

    Когда мне было шесть, друг моей матери подверг меня сексуальному насилию. Он часто бывал у нас дома. Моя мама была алкоголичкой... (сдерживает слезы). Извини. Это случилось, когда мне было шесть. Потом меня отправили в Африку – учиться дисциплине.

    В семь я начал курить, в восемь – незаконно торговать наркотиками. Кто-то из взрослых сказал мне, что полицейские не останавливают и не проверяют детей, которые катаются на велосипеде. Так что я возил наркотики под футболкой. В 11 меня свесили с моста.

    – Кто?

    – Парень из соседнего дома. В 12 лет меня усыновили. Меня усыновила прекрасная семья. Я не мог просить о лучшем. Они столько для меня сделали... Если Бог и создал каких-то людей, то именно их. Они восхитительны. И они очень мне помогли.

    • Футболисту в апреле исполнилось 27 лет.
    • Он не выходит на поле с 26 февраля.
    • Права на полузащитника принадлежат «Эвертону», но с прошлого лета он был в аренде в «Бешикташе».

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    Источник: ютуб-канал Overlap

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