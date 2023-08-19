«Динамо» в пятом туре РПЛ победило дома ЦСКА со счетом 2:1.

Первым забил форвард гостей Антон Заболотный на 6-й минуте.

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар едва не забил с центра поля.

В самом начале второго тайма динамовцы отыгрались благодаря чудовищной ошибке Кирилла Набабкина.

Полузащитник домашней команды Денис Макаров не забил из убойной позиции.

Федор Чалов попытался забить пяткой.

Победный гол с пенальти забил Федор Смолов.

В концовке у «Динамо» был шанс отличиться в третий раз, но Вячеслав Грулев не реализовал выход один на один с вратарем.