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    Обзор матча «Динамо» – ЦСКА: голы и лучшие моменты (видео)

    «Динамо» в пятом туре РПЛ победило дома ЦСКА со счетом 2:1.

    Первым забил форвард гостей Антон Заболотный на 6-й минуте.

    Полузащитник ЦСКА Саша Зделар едва не забил с центра поля.

    В самом начале второго тайма динамовцы отыгрались благодаря чудовищной ошибке Кирилла Набабкина.

    Полузащитник домашней команды Денис Макаров не забил из убойной позиции.

    Федор Чалов попытался забить пяткой.

    Победный гол с пенальти забил Федор Смолов.

    В концовке у «Динамо» был шанс отличиться в третий раз, но Вячеслав Грулев не реализовал выход один на один с вратарем.

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    Источник: «Бомбардир»

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