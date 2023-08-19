«Динамо» в пятом туре РПЛ победило дома ЦСКА со счетом 2:1.
Первым забил форвард гостей Антон Заболотный на 6-й минуте.
Полузащитник ЦСКА Саша Зделар едва не забил с центра поля.
В самом начале второго тайма динамовцы отыгрались благодаря чудовищной ошибке Кирилла Набабкина.
Полузащитник домашней команды Денис Макаров не забил из убойной позиции.
Федор Чалов попытался забить пяткой.
Победный гол с пенальти забил Федор Смолов.
В концовке у «Динамо» был шанс отличиться в третий раз, но Вячеслав Грулев не реализовал выход один на один с вратарем.
Источник: «Бомбардир»