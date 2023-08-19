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  • РПЛ. «Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА (2:1) в Братском дерби

РПЛ. «Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА (2:1) в Братском дерби

19 августа 2023, 16:59
29

«Динамо» на своем поле обыграло ЦСКА со счетом 2:1 в 5-м туре чемпионата России.

Первыми забили гости усилиями Антона Заболотного на 6-й минуте.

После перерыва отличались только динамовцы – Муми Нгамале и Федор Смолов с пенальти.

Набрав три очка, «Динамо» обошло ЦСКА в таблице РПЛ и поднялось на третье место. Команда Владимира Федотова теперь четвертая.

Россия. РПЛ. 5-й тур

Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Заболотный, 6; 1:1 – Нгамале, 46; 2:1 – Смолов (с пенальти), 83.

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Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
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Комментарии (29)
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balam
1692453768
Динамиков с победой! очень симпатичная команда. тренер просто космос
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evgevg13
1692453851
Молодцы Динамики. Кто бы. что ни говорил...
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JTherry
1692453860
загнанных коней днище просто пристрелило во втором тайме..! кобылы ржут и не могут них.ера...)
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Бригадный
1692454415
Какая то дебильная игра у ЦСКА. Практически все суетятся, не могут обработать мяч на скорости. И во основном стараются побыстрее избавиться от мяча. Абы как. Обе команды просто не могут даже нанести сколь либо точный удар из-за пределов штрафной. Футбольный биомусор, в общем.
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neim
1692454712
С победой Динамо и его болельщиков ! Хотелось бы конечно, чтобы ещё и игра радовала, а не так, как сегодня. С трудом вымучили победу при неоднозначном качестве игры.
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111Hunter111
1692455066
С победой
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subbotaspartak
1692457314
Братское дерби... хорошо звучит... Завтра Спартак - зенит...
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CSKA57
1692459377
О стабильной игре ЦСКА говорить пока не приходится. Очень много игроков покинуло команду... Динамо с победой!
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ySS
1692461216
Игра получилась! Динамо с победой! Цска подвели две невынужденные ошибки
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Просто-333
1692461390
Динамо, молодцы! С победой!!!
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