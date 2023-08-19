«Динамо» на своем поле обыграло ЦСКА со счетом 2:1 в 5-м туре чемпионата России.

Первыми забили гости усилиями Антона Заболотного на 6-й минуте.

После перерыва отличались только динамовцы – Муми Нгамале и Федор Смолов с пенальти.

Набрав три очка, «Динамо» обошло ЦСКА в таблице РПЛ и поднялось на третье место. Команда Владимира Федотова теперь четвертая.

Россия. РПЛ. 5-й тур

Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Заболотный, 6; 1:1 – Нгамале, 46; 2:1 – Смолов (с пенальти), 83.

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