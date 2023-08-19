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    • РПЛ. «Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА (2:1) в Братском дерби

    РПЛ. «Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА (2:1) в Братском дерби

    «Динамо» на своем поле обыграло ЦСКА со счетом 2:1 в 5-м туре чемпионата России.

    Первыми забили гости усилиями Антона Заболотного на 6-й минуте.

    После перерыва отличались только динамовцы – Муми Нгамале и Федор Смолов с пенальти.

    Набрав три очка, «Динамо» обошло ЦСКА в таблице РПЛ и поднялось на третье место. Команда Владимира Федотова теперь четвертая.

    Россия. РПЛ. 5-й тур

    Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Заболотный, 6; 1:1 – Нгамале, 46; 2:1 – Смолов (с пенальти), 83.

    Календарь РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +30754

      JTherry 6 минут назад

      загнанных коней днище просто пристрелило во втором тайме..! кобылы ржут и не могут них.ера...)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2220

      evgevg13 6 минут назад

      Молодцы Динамики. Кто бы. что ни говорил...

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      Рейтинг: +2695

      Болотоход 6 минут назад

      Ну что Клинар доржался???
      С победой менты)))!!!

      РЖУ НЕ МОГУ. ахаххахахаха

      3
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      Рейтинг: +545

      arrivalgist 7 минут назад

      Ну и хорошо))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1751

      balam 8 минут назад

      Динамиков с победой! очень симпатичная команда. тренер просто космос

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