«Не было игры рукой»: Федотов – о пенальти в ворота ЦСКА в дерби с «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил эпизод с пенальти в ворота его команды в матче 5-го тура РПЛ с «Динамо».
- 11-метровый назначили за попадание мячом в руку Антона Заболотного.
- Пенальти реализовал Федор Смолов.
- Этот гол стал победным для динамовцев в дерби.
– Будете штрафовать Заболотного за игру рукой, приведшую к пенальти?
– Мяч нашел руку, не было игры рукой. Что в этой ситуации делать футболисту, если его расстреливают с метра?
Во вчерашней игре «Рубина» с 30 сантиметров мяч попал в руку – пенальти. Такой вот эпизод – и потеря трех очков.
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Источник: «Матч ТВ»