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    • «Не было игры рукой»: Федотов – о пенальти в ворота ЦСКА в дерби с «Динамо»

    «Не было игры рукой»: Федотов – о пенальти в ворота ЦСКА в дерби с «Динамо»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил эпизод с пенальти в ворота его команды в матче 5-го тура РПЛ с «Динамо».

    • 11-метровый назначили за попадание мячом в руку Антона Заболотного.
    • Пенальти реализовал Федор Смолов.
    • Этот гол стал победным для динамовцев в дерби.

    – Будете штрафовать Заболотного за игру рукой, приведшую к пенальти?

    – Мяч нашел руку, не было игры рукой. Что в этой ситуации делать футболисту, если его расстреливают с метра?

    Во вчерашней игре «Рубина» с 30 сантиметров мяч попал в руку – пенальти. Такой вот эпизод – и потеря трех очков.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2226

      evgevg13 3 минуты назад

      Интересно, если бы такая же ситуация была у Локо, Федотов уговаривал бы судью не ставить пендаля в ворота соперника и утверждал бы, что у соперника руки не было?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1688

      zarsm 1 час назад

      Че клоун чтоли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5323

      neveldomha 1 час назад

      У Болота нет рук, нет головы, нет ног. Одна ж...а. Вот в нее мяч и попал

      1
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      Рейтинг: +2092

      alll-333 1 час назад

      Ну да, это была не рука, а третья нога. Смешной Федотов.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1225

      k611 1 час назад

      Рука была выставлена над головой. Какие здесь вопросы.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +15923

      Алексей З 1 час назад

      Как всегда глупейшие вопросы.
      Мяч он такой, всегда руку ищет, в этот раз она почемуто выше головы была. Чистый пенальти.

      5
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      Рейтинг: +7209

      sochi-2013 1 час назад

      Отмазка для бедных. Мяч виноват. Круглый подсунули.
      Забивать надо больше!

      4
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      Рейтинг: +519

      saf05 2 часа назад

      Одни ****** в комментах, посмотрим как за хрюкают после Зенита

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2717

      Болотоход 2 часа назад

      Не ной! Спартаку за такое не давно ставили ни кто ни слова из вас не сказал что пенальти не было! Мяч тоже руку нашел)))

      2
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      Рейтинг: +6468

      subbotaspartak 2 часа назад

      желал ничью, ставил на динаму.Поздравляю

      2
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