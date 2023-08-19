«Не было игры рукой»: Федотов – о пенальти в ворота ЦСКА в дерби с «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил эпизод с пенальти в ворота его команды в матче 5-го тура РПЛ с «Динамо».

11-метровый назначили за попадание мячом в руку Антона Заболотного.

Пенальти реализовал Федор Смолов.

Этот гол стал победным для динамовцев в дерби.

– Будете штрафовать Заболотного за игру рукой, приведшую к пенальти?

– Мяч нашел руку, не было игры рукой. Что в этой ситуации делать футболисту, если его расстреливают с метра?

Во вчерашней игре «Рубина» с 30 сантиметров мяч попал в руку – пенальти. Такой вот эпизод – и потеря трех очков.

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