«Не было игры рукой»: Федотов – о пенальти в ворота ЦСКА в дерби с «Динамо»

Интересно, если бы такая же ситуация была у Локо, Федотов уговаривал бы судью не ставить пендаля в ворота соперника и утверждал бы, что у соперника руки не было?
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил эпизод с пенальти в ворота его команды в матче 5-го тура РПЛ с «Динамо».
- 11-метровый назначили за попадание мячом в руку Антона Заболотного.
- Пенальти реализовал Федор Смолов.
- Этот гол стал победным для динамовцев в дерби.
– Будете штрафовать Заболотного за игру рукой, приведшую к пенальти?
– Мяч нашел руку, не было игры рукой. Что в этой ситуации делать футболисту, если его расстреливают с метра?
Во вчерашней игре «Рубина» с 30 сантиметров мяч попал в руку – пенальти. Такой вот эпизод – и потеря трех очков.