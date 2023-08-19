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    • «Весело – и ***!»: Уткин охарактеризовал матч «Динамо» – ЦСКА

    «Весело – и ***!»: Уткин охарактеризовал матч «Динамо» – ЦСКА

    Видеоблогер Василий Уткин дал характеристику матчу пятого тура РПЛ между «Динамо» и ЦСКА (2:1).

    «А вообще я не очень понимаю, как такую игру – «Динамо» против ЦСКА – можно назвать классной. Все розыгрыши упираются в совершенно несостоятельное завершение, все три гола – разновидности привозов.

    Это не классная игра, это то, что можно было бы назвать старинной фанатской распевкой «весело – и *** [пофиг]!» – написал Уткин.

    • «Динамо» уступало по ходу встречи.
    • Победный гол с пенальти забил Федор Смолов.
    • «Динамо» идет в РПЛ на 3-м месте.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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