«Весело – и ***!»: Уткин охарактеризовал матч «Динамо» – ЦСКА

Видеоблогер Василий Уткин дал характеристику матчу пятого тура РПЛ между «Динамо» и ЦСКА (2:1).

«А вообще я не очень понимаю, как такую игру – «Динамо» против ЦСКА – можно назвать классной. Все розыгрыши упираются в совершенно несостоятельное завершение, все три гола – разновидности привозов.

Это не классная игра, это то, что можно было бы назвать старинной фанатской распевкой «весело – и *** [пофиг]!» – написал Уткин.