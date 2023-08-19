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    • Кейн высказался о своем дебюте в Бундеслиге: у него 1+1 в матче с «Вердером»

    Кейн высказался о своем дебюте в Бундеслиге: у него 1+1 в матче с «Вердером»

    Новичок «Баварии» Гарри Кейн поделился впечатлениями после первого для него матча в Бундеслиге.

    • Мюнхенцы разгромили «Вердер» со счетом 4:0.
    • Английский форвард забил и сделал ассист.
    • Он перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» за 100 млн евро + бонусы.

    «Приятный вечер. Мы быстро забили первый гол, но после этого пришлось непросто. Я рад, что забил второй мяч. В концовке своe дело сделали ребята, вышедшие на замену.

    Конечно, я немного нервничал – новая обстановка, новая команда. Но инстинкт взял верх, как только я оказался на поле. Сегодня мы были гораздо лучше, чем в матче с «Лейпцигом».

    Болельщики с обеих сторон были невероятны на протяжении всего матча. Это очень отличается от атмосферы некоторых команд АПЛ, с которыми мне приходилось сталкиваться», – сказал Кейн.

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    Источник: Bayern & Germany

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