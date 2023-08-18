Овчинников: «Слуцкому поможет только скорая помощь»

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников считает, что у Леонида Слуцкого проблемы со здоровьем.

На этой неделе Слуцкий назвал журналиста Виталия Бородина «19-летним дебилом».

Тренер не пожалел о своих словах.

Бородину на прошлой неделе нахамил возле стадиона «РЖД Арена» нападающий «Локомотива» Артем Дзюба.

– В последнее время Слуцкий стал очень резок, делает странные вещи.

– Думаю, это связано с тем, что он сейчас не работает. Если Слуцкого захотят, то работа найдет его.

– На ваш взгляд, почему в последнее время в нем стало так много жестокости, какой-то желчи? Раньше Слуцкий был милым и добрым человеком.

– Видно, достали его.

– Вина журналистов?

– Не журналистов. Это, наверное, жизнь немножко по-другому проходит.

– Может, как-то надо помочь Слуцкому?

– Только скорая помощь.

– А чем она поможет? Сделают укол?

– Да, успокоительный.

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