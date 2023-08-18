Овчинников: «Слуцкому поможет только скорая помощь»

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников считает, что у Леонида Слуцкого проблемы со здоровьем.
- На этой неделе Слуцкий назвал журналиста Виталия Бородина «19-летним дебилом».
- Тренер не пожалел о своих словах.
- Бородину на прошлой неделе нахамил возле стадиона «РЖД Арена» нападающий «Локомотива» Артем Дзюба.
– В последнее время Слуцкий стал очень резок, делает странные вещи.
– Думаю, это связано с тем, что он сейчас не работает. Если Слуцкого захотят, то работа найдет его.
– На ваш взгляд, почему в последнее время в нем стало так много жестокости, какой-то желчи? Раньше Слуцкий был милым и добрым человеком.
– Видно, достали его.
– Вина журналистов?
– Не журналистов. Это, наверное, жизнь немножко по-другому проходит.
– Может, как-то надо помочь Слуцкому?
– Только скорая помощь.
– А чем она поможет? Сделают укол?
– Да, успокоительный.
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Источник: «РБ Спорт»