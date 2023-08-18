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    Овчинников: «Слуцкому поможет только скорая помощь»

    Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников считает, что у Леонида Слуцкого проблемы со здоровьем.

    • На этой неделе Слуцкий назвал журналиста Виталия Бородина «19-летним дебилом».
    • Тренер не пожалел о своих словах.
    • Бородину на прошлой неделе нахамил возле стадиона «РЖД Арена» нападающий «Локомотива» Артем Дзюба.

    – В последнее время Слуцкий стал очень резок, делает странные вещи.

    – Думаю, это связано с тем, что он сейчас не работает. Если Слуцкого захотят, то работа найдет его.

    – На ваш взгляд, почему в последнее время в нем стало так много жестокости, какой-то желчи? Раньше Слуцкий был милым и добрым человеком.

    – Видно, достали его.

    – Вина журналистов?

    – Не журналистов. Это, наверное, жизнь немножко по-другому проходит.

    – Может, как-то надо помочь Слуцкому?

    – Только скорая помощь.

    – А чем она поможет? Сделают укол?

    – Да, успокоительный.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +21378

      Cleaner 9 минут назад

      А про Овчинникова ВСПОМНЯТ только потому, что он что то про Слуцкого сказал...(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      bashnat013 15 минут назад

      Овчинников срамись ты сам всю карьеру провел за клуб где баба рулила ,не стыдно оскарблять великого человека

      0
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      Рейтинг: +19450

      ilichkadr 2 часа назад

      Валера правильно сказал, молодца! После падения с дерева не только страдает жопа, но и черепная коробка с мозгом!

      0
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      Рейтинг: +755

      RUSARM 2 часа назад

      Укол-это правильно!!!

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      Рейтинг: +2683

      Болотоход > RUSARM 2 часа назад

      Лишь бы не золотой))))

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      Рейтинг: +755

      RUSARM > Болотоход 56 минут назад

      может резиновый!!!!

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      Рейтинг: +2683

      Болотоход 2 часа назад

      Как и трем ботам лазурным здесь только клиника)))

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      Рейтинг: +21378

      Cleaner > Болотоход 7 минут назад

      В воскресенье РЖАТЬ будем. Очередные 1:7 не в пользу Спартака намечаются. Вы готовы???...)))

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