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    • Слуцкий: «Не жалею о фразе про «19-летнего дебила». Без меня и Дзюбы все каналы закроются»

    Слуцкий: «Не жалею о фразе про «19-летнего дебила». Без меня и Дзюбы все каналы закроются»

    Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал критику из-за фразы «19-летний дебил» в адрес журналиста.

    • Форвард «Локомотива» Артем Дзюба после матча с «Крыльями Советов» сорвался на журналиста.
    • Он обещал ему «засунуть телефон в одно место».
    • Слуцкий поддержал Дзюбу, оскорбив журналиста.

    «Меня критиковали за фразу про «19-летнего дебила»? Мне вообще по-барабану. Мне кажется, если я и Дзюба пропадeм из инфополя, то все телеграм-каналы закроются и у них не будет фактуры.

    Я вообще не жалею об этой фразе. Я веду себя так, как считаю нужным», – сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу».

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 15:40
    Комментарии3
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      Рейтинг: +6462

      subbotaspartak 1 час назад

      Не жалею о фразе про «19-летнего дебила»...
      себя молодого вспомнил

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12319

      ВетеR 1 час назад

      биба и боба

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1169

      Krics 1 час назад

      Свято место, пусто не бывает,имхо.

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