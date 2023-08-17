Слуцкий: «Не жалею о фразе про «19-летнего дебила». Без меня и Дзюбы все каналы закроются»

Не жалею о фразе про «19-летнего дебила»...
себя молодого вспомнил
Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал критику из-за фразы «19-летний дебил» в адрес журналиста.
- Форвард «Локомотива» Артем Дзюба после матча с «Крыльями Советов» сорвался на журналиста.
- Он обещал ему «засунуть телефон в одно место».
- Слуцкий поддержал Дзюбу, оскорбив журналиста.
«Меня критиковали за фразу про «19-летнего дебила»? Мне вообще по-барабану. Мне кажется, если я и Дзюба пропадeм из инфополя, то все телеграм-каналы закроются и у них не будет фактуры.
Я вообще не жалею об этой фразе. Я веду себя так, как считаю нужным», – сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу».
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