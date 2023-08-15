«19-летний дебил задает идиотские вопросы»: Слуцкий поддержал Дзюбу в конфликте с журналистом

Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заступился за нападающего «Локомотива» Артем Дзюбу в конфликте с журналистом «РБ Спорт».

Форвард «Локомотива» накануне после матча с «Крыльями Советов» сорвался на журналиста.

Он обещал ему «засунуть телефон в одно место».

«Я уже смотрел, что Нагучев рассказывал, мол, что бы было, если бы за рубежом так поступили. Надо, мол, думать о болельщиках, журналисты работают для болельщиков.

Конечно, 19-летний дебил работает для болельщиков, когда бежит за территорию… Если бы в Голландии журналист начал бы снимать на камеру человека без разрешения, вот его бы и забрали, а не говорили бы, что в Голландии это невозможно.

В Голландии даже представить себе невозможно, чтобы за пределами стадиона, когда ты идешь…

Когда подходят обычные люди, это другая история. К Дзюбе подходят тысячи людей, я был свидетелем. Он со всеми фотографируется, улыбается, шутит. Но когда за тобой не в первый раз бежит человек, наставляет камеру в лоб и задает идиотские вопросы…

Когда он пришел в первый раз к нему с дебильным вопросом про инопланетян, Дзюба его просто начал троллить. Тот ничего не понял. Второй случай – история, когда Артем давал автографы детям (на вопрос журналиста Дзюба ответил, что не разговаривает с прессой). Это же длинная цепочка.

Сначала он его троллил, потом просил не подходить больше с вопросами, но человек продолжает идти за ним. Он задал вопрос, Дзюба какое-то время не реагировал, просто молчал, но тот продолжает докапываться и получает ответ.

Если бы так было со мной, я бы отшутился или промолчал. Но это я. Дзюба – другой. Он уже шутил с этим человеком, но тот не понял и еще дал новость про инопланетян как настоящую», – сказал Слуцкий в эфире ютуб-канала «Коммент Шоу».

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