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  • «19-летний дебил задает идиотские вопросы»: Слуцкий поддержал Дзюбу в конфликте с журналистом

«19-летний дебил задает идиотские вопросы»: Слуцкий поддержал Дзюбу в конфликте с журналистом

15 августа 2023, 07:27
6

Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заступился за нападающего «Локомотива» Артем Дзюбу в конфликте с журналистом «РБ Спорт».

  • Форвард «Локомотива» накануне после матча с «Крыльями Советов» сорвался на журналиста.
  • Он обещал ему «засунуть телефон в одно место».

«Я уже смотрел, что Нагучев рассказывал, мол, что бы было, если бы за рубежом так поступили. Надо, мол, думать о болельщиках, журналисты работают для болельщиков.

Конечно, 19-летний дебил работает для болельщиков, когда бежит за территорию… Если бы в Голландии журналист начал бы снимать на камеру человека без разрешения, вот его бы и забрали, а не говорили бы, что в Голландии это невозможно.

В Голландии даже представить себе невозможно, чтобы за пределами стадиона, когда ты идешь…

Когда подходят обычные люди, это другая история. К Дзюбе подходят тысячи людей, я был свидетелем. Он со всеми фотографируется, улыбается, шутит. Но когда за тобой не в первый раз бежит человек, наставляет камеру в лоб и задает идиотские вопросы…

Когда он пришел в первый раз к нему с дебильным вопросом про инопланетян, Дзюба его просто начал троллить. Тот ничего не понял. Второй случай – история, когда Артем давал автографы детям (на вопрос журналиста Дзюба ответил, что не разговаривает с прессой). Это же длинная цепочка.

Сначала он его троллил, потом просил не подходить больше с вопросами, но человек продолжает идти за ним. Он задал вопрос, Дзюба какое-то время не реагировал, просто молчал, но тот продолжает докапываться и получает ответ.

Если бы так было со мной, я бы отшутился или промолчал. Но это я. Дзюба – другой. Он уже шутил с этим человеком, но тот не понял и еще дал новость про инопланетян как настоящую», – сказал Слуцкий в эфире ютуб-канала «Коммент Шоу».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем Слуцкий Леонид
Комментарии (6)
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eugen-han
1692076928
Журналист - провокатор конечно ещё тот, но Дзюба дает поводы. Кстати на сей раз не уточняется, что за вопрос следовал. Одно дело припугнуть, а другое- это сразу в торец.
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JTherry
1692080140
"19-летний дебил работает для болельщиков..." ...Слуцкер, работая в СМИ должен осознавать, что оскорбление в информационном поле - повод для подачи на него в суд... медиа-лицам корректнее надо общаться даже в порно-шоу...)
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morgan59
1692080996
Мы все когда то были малолетними дебилами и все задавали глупые вопросы. и часто обижались, когда нам грубили в ответ.
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Михаил-Галин-vkontakte
1692116499
Здесь фигурируют три диб..ла,один задал вопрос, второй не подумавши(похоже, нечем думать) ответил, а третий заступился за второго...
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BRO_football
1692126115
Слуцкий прав. Журналисты в последнее время совсем обнаглели, и не только в футболе. Могут бегать с камерой и микрофоном за кем угодно, задавать любые вопросы, нарушая все нормы личного пространства. И ты никак от них не отвяжешься. Пальцем их тронешь - ударил. Жёстко ответишь - оскорбил. И в любом случае ты виноват, а журналист как бы и не при чём, потому что закон хорошо защищает журналиста, а ты просто иди в задницу!
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