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    • «19-летний дебил задает идиотские вопросы»: Слуцкий поддержал Дзюбу в конфликте с журналистом

    «19-летний дебил задает идиотские вопросы»: Слуцкий поддержал Дзюбу в конфликте с журналистом

    Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заступился за нападающего «Локомотива» Артем Дзюбу в конфликте с журналистом «РБ Спорт».

    • Форвард «Локомотива» накануне после матча с «Крыльями Советов» сорвался на журналиста.
    • Он обещал ему «засунуть телефон в одно место».

    «Я уже смотрел, что Нагучев рассказывал, мол, что бы было, если бы за рубежом так поступили. Надо, мол, думать о болельщиках, журналисты работают для болельщиков.

    Конечно, 19-летний дебил работает для болельщиков, когда бежит за территорию… Если бы в Голландии журналист начал бы снимать на камеру человека без разрешения, вот его бы и забрали, а не говорили бы, что в Голландии это невозможно.

    В Голландии даже представить себе невозможно, чтобы за пределами стадиона, когда ты идешь…

    Когда подходят обычные люди, это другая история. К Дзюбе подходят тысячи людей, я был свидетелем. Он со всеми фотографируется, улыбается, шутит. Но когда за тобой не в первый раз бежит человек, наставляет камеру в лоб и задает идиотские вопросы…

    Когда он пришел в первый раз к нему с дебильным вопросом про инопланетян, Дзюба его просто начал троллить. Тот ничего не понял. Второй случай – история, когда Артем давал автографы детям (на вопрос журналиста Дзюба ответил, что не разговаривает с прессой). Это же длинная цепочка.

    Сначала он его троллил, потом просил не подходить больше с вопросами, но человек продолжает идти за ним. Он задал вопрос, Дзюба какое-то время не реагировал, просто молчал, но тот продолжает докапываться и получает ответ.

    Если бы так было со мной, я бы отшутился или промолчал. Но это я. Дзюба – другой. Он уже шутил с этим человеком, но тот не понял и еще дал новость про инопланетян как настоящую», – сказал Слуцкий в эфире ютуб-канала «Коммент Шоу».

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    Источник: ютуб-канал «Коммент Шоу»

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    Сегодня, 07:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2039

      morgan59 1 минуту назад

      Мы все когда то были малолетними дебилами и все задавали глупые вопросы. и часто обижались, когда нам грубили в ответ.

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      Рейтинг: +30718

      JTherry 15 минут назад

      "19-летний дебил работает для болельщиков..."
      ...Слуцкер, работая в СМИ должен осознавать, что оскорбление в информационном поле - повод для подачи на него в суд... медиа-лицам корректнее надо общаться даже в порно-шоу...)

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      Рейтинг: +796

      eugen-han 1 час назад

      Журналист - провокатор конечно ещё тот, но Дзюба дает поводы. Кстати на сей раз не уточняется, что за вопрос следовал. Одно дело припугнуть, а другое- это сразу в торец.

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