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    Дзюба: «Инопланетяне и параллельная вселенная существуют»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба верит в существование инопланетян.

    – Конечно, уверен, существует параллельная вселенная. Думаю, инопланетяне тоже – скорее да, чем нет. К концу света я отношусь скептически.

    – Почему существуют инопланетяне, их никто не видел...

    – Мы много чего не видели, но оно все существует! Я Новую Зеландию не видел – она существует? Я очень люблю фильмы Marvel!

    – Говорят, конец света будет в 2048 году.

    – Ну, не знаю. Хотелось бы, чтобы наши дети пожили.

    • Дзюба в «Локо» с февраля.
    • Он лучший игрок чемпионата России в марте.
    • В 7 матчах сезона РПЛ Дзюба забил 6 голов и отдал 4 ассиста.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    23.04.2023 23:04
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +10

      ffjrjrtkr 6 часов назад

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      Рейтинг: +5737

      TOMSON 6 часов назад

      Теория о зарождении жизни на земле говорит, что это практически невозможно и потребует колоссального времени. Но при этом жизнь появилась на земле почти сразу, как появились условия для ее создания. Скорее всего мы сильно ошибаемся в этой теории.
      Я поэтому верю, что мы не одиноки во вселеной, но вот в возможность нам увидится я верю с трудом. Мы даже с солнечной системы вылететь не способны, что уж говорить про полеты к другим звездам.
      С другой стороны мы можем создать ИИ. И вот он возможно и решит данную задачу. Ну или создаст того кто ее решит

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      Рейтинг: +1540

      сутулая собака и лисы 7 часов назад

      учитывая размеры вселенной (тот же великий аттрактор), то вполне возможно, что инопланетяне есть.
      скорее даже они есть, там 200 000 000 000 000 000 000 000 звёзд, а планет еще больше.
      это еще не учитывая другие "безумные" модели физики.

      но всё снова упирается в те самые размеры, до ближайшей галактики, андромеды 2,5 млн световых лет...
      ближайшие экзопланеты от 4 световых лет.
      но это непомерно далеко.
      рекорд человечества, это преодоление 0,002 светового года за 45 лет (вояджер 1), хотя его целью и не было ставить рекорды скорости.

      в общем забудьте, вселенная - мёртвое место, пустое и огромное.
      человечество обречено умереть в одиночестве.

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      Рейтинг: +1540

      сутулая собака и лисы > сутулая собака и лисы 7 часов назад

      про параллельные миры лень писать.
      на данный момент предпосылок к этому нет.
      мультивселенная упоминается в теории струн и в одной (не вспомню уже) квантовой херне.
      по сути всё это математические извращения и костыли, когда в формулы подставляешь случайные значения, пока не сойдётся с "ответом".
      это уже сложно объяснять на пальцах.

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      Рейтинг: +1540

      сутулая собака и лисы > сутулая собака и лисы 7 часов назад

      а вот бога нет.
      хех.

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      Рейтинг: +424

      Кирилл Михайлов > сутулая собака и лисы 7 часов назад

      осуждаю

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      Рейтинг: +1739

      Fialet > сутулая собака и лисы 6 часов назад

      Всё проще. Но это уже не в сфере науки, а в сфере сознания.

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      Рейтинг: +22197

      Persona_non_Grata 8 часов назад

      Дзюба, а дед мороз существует ?)))

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      Рейтинг: +301

      dauzhhhhh 8 часов назад

      Хотелось бы, чтобы наши дети пожили.====Ну дык все хотят. Тока у кое кого другие планы
      Мы все в рай, а они сдохнут.
      Зюба, ты со своими детишками досрочно в рай хочешь ?

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      Рейтинг: +153

      Bez Imeni > Bez Imeni 19 минут назад

      Ты в рай не попадёшь...не надейся..ноль шансов..

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