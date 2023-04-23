Дзюба: «Инопланетяне и параллельная вселенная существуют»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба верит в существование инопланетян.

– Конечно, уверен, существует параллельная вселенная. Думаю, инопланетяне тоже – скорее да, чем нет. К концу света я отношусь скептически.

– Почему существуют инопланетяне, их никто не видел...

– Мы много чего не видели, но оно все существует! Я Новую Зеландию не видел – она существует? Я очень люблю фильмы Marvel!

– Говорят, конец света будет в 2048 году.

– Ну, не знаю. Хотелось бы, чтобы наши дети пожили.