Дзюба: «Инопланетяне и параллельная вселенная существуют»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба верит в существование инопланетян.
– Конечно, уверен, существует параллельная вселенная. Думаю, инопланетяне тоже – скорее да, чем нет. К концу света я отношусь скептически.
– Почему существуют инопланетяне, их никто не видел...
– Мы много чего не видели, но оно все существует! Я Новую Зеландию не видел – она существует? Я очень люблю фильмы Marvel!
– Говорят, конец света будет в 2048 году.
– Ну, не знаю. Хотелось бы, чтобы наши дети пожили.
- Дзюба в «Локо» с февраля.
- Он лучший игрок чемпионата России в марте.
- В 7 матчах сезона РПЛ Дзюба забил 6 голов и отдал 4 ассиста.
Источник: «РБ Спорт»