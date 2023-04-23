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Дзюба: «Инопланетяне и параллельная вселенная существуют»

23 апреля 2023, 23:04
17

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба верит в существование инопланетян.

– Конечно, уверен, существует параллельная вселенная. Думаю, инопланетяне тоже – скорее да, чем нет. К концу света я отношусь скептически.

– Почему существуют инопланетяне, их никто не видел...

– Мы много чего не видели, но оно все существует! Я Новую Зеландию не видел – она существует? Я очень люблю фильмы Marvel!

– Говорят, конец света будет в 2048 году.

– Ну, не знаю. Хотелось бы, чтобы наши дети пожили.

  • Дзюба в «Локо» с февраля.
  • Он лучший игрок чемпионата России в марте.
  • В 7 матчах сезона РПЛ Дзюба забил 6 голов и отдал 4 ассиста.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (17)
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Persona_non_Grata
1682281120
Дзюба, а дед мороз существует ?)))
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сутулая собака и лисы
1682283728
учитывая размеры вселенной (тот же великий аттрактор), то вполне возможно, что инопланетяне есть. скорее даже они есть, там 200 000 000 000 000 000 000 000 звёзд, а планет еще больше. это еще не учитывая другие "безумные" модели физики. но всё снова упирается в те самые размеры, до ближайшей галактики, андромеды 2,5 млн световых лет... ближайшие экзопланеты от 4 световых лет. но это непомерно далеко. рекорд человечества, это преодоление 0,002 светового года за 45 лет (вояджер 1), хотя его целью и не было ставить рекорды скорости. в общем забудьте, вселенная - мёртвое место, пустое и огромное. человечество обречено умереть в одиночестве.
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TOMSON
1682285576
Теория о зарождении жизни на земле говорит, что это практически невозможно и потребует колоссального времени. Но при этом жизнь появилась на земле почти сразу, как появились условия для ее создания. Скорее всего мы сильно ошибаемся в этой теории. Я поэтому верю, что мы не одиноки во вселеной, но вот в возможность нам увидится я верю с трудом. Мы даже с солнечной системы вылететь не способны, что уж говорить про полеты к другим звездам. С другой стороны мы можем создать ИИ. И вот он возможно и решит данную задачу. Ну или создаст того кто ее решит
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Дядя Серёжа
1682313873
Пора за сботную марсиан играть
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rash1959
1682316525
А сколько реальных лет этому переростку? Мозг совсем малоразвит, или вовсе отсутствует.
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nik55
1682317437
у бревна не может быть мозгов-----там одни опилки
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zigbert
1682338218
В матче с ЦСКА сыграл слабо да и скорости ему явно не хватает.
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eugen-han
1692076630
Дзюба, за конец света не переживай, там будет всё ровно, а дети наши, даст Бог поживут и во время конца света и после.
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