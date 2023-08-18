Ещенко спрогнозировал чемпиона России в сезоне-2023/24

Экс-спартаковец Андрей Ещенко предсказал, какие клубы будут в топ-5 РПЛ по итогам стартовавшего сезона.
По его мнению, чемпионом России спустя семь лет станет «Спартак».
«Интрига в РПЛ точно будет. Малком ушeл из «Зенита», да и Вендел хочет покинуть клуб. У петербуржцев сейчас свои проблемы. Да, приобретут новых игроков, но пройдeт время, пока новички привыкнут и адаптируются.
А у «Спартака» и ЦСКА костяк уже сформирован. «Локомотив» и «Краснодар» тоже могут навязать борьбу.
Мой топ-5 по итогам сезона: «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар», – сказал Ещенко.
- «Зенит» выигрывал РПЛ 5 сезонов подряд.
- После 4 стартовых туров петербуржцы идут на 8-м месте.
- В воскресенье «Спартак» примет «Зенит» в Москве.
Источник: «Чемпионат»