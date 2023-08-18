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    Ещенко спрогнозировал чемпиона России в сезоне-2023/24

    Экс-спартаковец Андрей Ещенко предсказал, какие клубы будут в топ-5 РПЛ по итогам стартовавшего сезона.

    По его мнению, чемпионом России спустя семь лет станет «Спартак».

    «Интрига в РПЛ точно будет. Малком ушeл из «Зенита», да и Вендел хочет покинуть клуб. У петербуржцев сейчас свои проблемы. Да, приобретут новых игроков, но пройдeт время, пока новички привыкнут и адаптируются.

    А у «Спартака» и ЦСКА костяк уже сформирован. «Локомотив» и «Краснодар» тоже могут навязать борьбу.

    Мой топ-5 по итогам сезона: «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар», – сказал Ещенко.

    • «Зенит» выигрывал РПЛ 5 сезонов подряд.
    • После 4 стартовых туров петербуржцы идут на 8-м месте.
    • В воскресенье «Спартак» примет «Зенит» в Москве.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4925

      Spirit_78 5 минут назад

      Хорошо, что соперники стали недооценивать Зенит. Тем больнее будет им падать.

      0
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      Рейтинг: +3622

      ПалкоВводецъ (returned) 8 минут назад

      Послезавтра чемпионы поставят на место этих выскочек, по взрослому надругавшись над ними. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: -84

      diamondfan 11 минут назад

      Картавый УБЛЮДОК!

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