Ещенко спрогнозировал чемпиона России в сезоне-2023/24

Экс-спартаковец Андрей Ещенко предсказал, какие клубы будут в топ-5 РПЛ по итогам стартовавшего сезона.

По его мнению, чемпионом России спустя семь лет станет «Спартак».

«Интрига в РПЛ точно будет. Малком ушeл из «Зенита», да и Вендел хочет покинуть клуб. У петербуржцев сейчас свои проблемы. Да, приобретут новых игроков, но пройдeт время, пока новички привыкнут и адаптируются.

А у «Спартака» и ЦСКА костяк уже сформирован. «Локомотив» и «Краснодар» тоже могут навязать борьбу.

Мой топ-5 по итогам сезона: «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар», – сказал Ещенко.