Семак отреагировал на слухи о возможном возвращении Азмуна в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не знает, вернется ли Сердар Азмун из «Байера» в петербургский клуб.

– Появилась информация, что «Зенит» связывался с Азмуном по поводу контракта. Интересно ли вам его возвращение и ищет ли «Зенит» усиление в линию нападения?

– Работа на трансферном рынке ведется постоянно. Мы, конечно, смотрим большое количество игроков, которые смогут усилить нашу игру, конкуренцию в каких-то моментах. Это процесс безостановочный.

Сердар прекрасный футболист, но по поводу всех разговоров у меня нет никаких комментариев на сегодняшний день.