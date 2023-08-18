Семак отреагировал на слухи о возможном возвращении Азмуна в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не знает, вернется ли Сердар Азмун из «Байера» в петербургский клуб.
– Появилась информация, что «Зенит» связывался с Азмуном по поводу контракта. Интересно ли вам его возвращение и ищет ли «Зенит» усиление в линию нападения?
– Работа на трансферном рынке ведется постоянно. Мы, конечно, смотрим большое количество игроков, которые смогут усилить нашу игру, конкуренцию в каких-то моментах. Это процесс безостановочный.
Сердар прекрасный футболист, но по поводу всех разговоров у меня нет никаких комментариев на сегодняшний день.
- Азмун выступал за «Зенит» с 2019 по 2021 год.
- Зимой 2022-го его продали «Байеру» за 2,5 млн евро.
- В прошлом сезоне Бундеслиги нападающий провел 23 матча, забил 4 гола и сделал 1 ассист.
Источник: сайт «Зенита»