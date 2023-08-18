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    • Семак отреагировал на слухи о возможном возвращении Азмуна в «Зенит»

    Семак отреагировал на слухи о возможном возвращении Азмуна в «Зенит»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не знает, вернется ли Сердар Азмун из «Байера» в петербургский клуб.

    Появилась информация, что «Зенит» связывался с Азмуном по поводу контракта. Интересно ли вам его возвращение и ищет ли «Зенит» усиление в линию нападения?

    – Работа на трансферном рынке ведется постоянно. Мы, конечно, смотрим большое количество игроков, которые смогут усилить нашу игру, конкуренцию в каких-то моментах. Это процесс безостановочный.

    Сердар прекрасный футболист, но по поводу всех разговоров у меня нет никаких комментариев на сегодняшний день.

    • Азмун выступал за «Зенит» с 2019 по 2021 год.
    • Зимой 2022-го его продали «Байеру» за 2,5 млн евро.
    • В прошлом сезоне Бундеслиги нападающий провел 23 матча, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Сегодня, 16:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19039

      paracetamol 44 минуты назад

      Нахр он нужен, Сергеев лучче!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -84

      diamondfan 1 час назад

      слухи о возможном возвращении Азмуна в «Зенит» - вранье и пиюююююююююю

      0
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