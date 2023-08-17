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    Смолов объяснил, почему не пойдет на шоу Слуцкого и Дзюбы

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал, как относится к интернет-шоу нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы и тренера Леонида Слуцкого «Ну, так нельзя».

    – Стоит ли тебя ждать в шоу Дзюбы и Слуцкого и как относишься к таким медиактивностям в целом?

    – Специфический формат. Надо бы подумать. Мне кажется, что очень много мата – мне это не очень близко. Но это не значит, что у меня негативное отношение к Артему или Викторовичу.

    Кстати, Леонид Викторович меня приглашал, но я не смог: меня физически не было в Москве – съемки проходили во время отпуска.

    Не много ли кликбейта? Да нет, он как раз подразумевается в этом шоу – историям, которые были внутри, дать свет и рассказать о них людям. Много классного и смешного там, на самом деле. Иногда попадаюсь на какие-то вырезки.

    • Слуцкий без работы с осени, когда покинул «Рубин».
    • Дзюба в «Локо» с зимы.
    • Его контракт действует еще год.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:50
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1169

      Krics 1 час назад

      Есть спрос, есть предложение,ихмо.

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      Рейтинг: +5751

      neim 2 часа назад

      А не проще ли сразу, опубликовать список тех, кто пойдёт на шоу Слуцкого и Дзюбы ? Мне кажется он будет гораздо короче, чем из тех, кто не пойдёт ))).

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