Смолов объяснил, почему не пойдет на шоу Слуцкого и Дзюбы

Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал, как относится к интернет-шоу нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы и тренера Леонида Слуцкого «Ну, так нельзя».

– Стоит ли тебя ждать в шоу Дзюбы и Слуцкого и как относишься к таким медиактивностям в целом?

– Специфический формат. Надо бы подумать. Мне кажется, что очень много мата – мне это не очень близко. Но это не значит, что у меня негативное отношение к Артему или Викторовичу.

Кстати, Леонид Викторович меня приглашал, но я не смог: меня физически не было в Москве – съемки проходили во время отпуска.

Не много ли кликбейта? Да нет, он как раз подразумевается в этом шоу – историям, которые были внутри, дать свет и рассказать о них людям. Много классного и смешного там, на самом деле. Иногда попадаюсь на какие-то вырезки.