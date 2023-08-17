«Манчестер Сити» повторил рекорд «Зенита»

«Манчестер Сити» выиграл Суперкубок УЕФА, обыграв по пенальти «Севилью».

Английский клуб выиграл трофей в своем единственном в истории матче за Суперкубок УЕФА. Такого же успеха добился «Зенит», победив «Манчестер Юнайтед» в 2008 году.

Список команд, которые выиграли Суперкубок УЕФА, сыграв на турнире один раз: «Астон Вилла» (1982), «Абердин» (1983), «Стяуа» (1986), «Мехелен» (1988), «Парма» (1993), «Лацио» (1999), «Галатасарай» (2000), «Зенит» (2008), «Манчестер Сити» (2023).

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