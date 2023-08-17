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    «Манчестер Сити» повторил рекорд «Зенита»

    «Манчестер Сити» выиграл Суперкубок УЕФА, обыграв по пенальти «Севилью».

    Английский клуб выиграл трофей в своем единственном в истории матче за Суперкубок УЕФА. Такого же успеха добился «Зенит», победив «Манчестер Юнайтед» в 2008 году.

    Список команд, которые выиграли Суперкубок УЕФА, сыграв на турнире один раз: «Астон Вилла» (1982), «Абердин» (1983), «Стяуа» (1986), «Мехелен» (1988), «Парма» (1993), «Лацио» (1999), «Галатасарай» (2000), «Зенит» (2008), «Манчестер Сити» (2023).

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5891

      fakeid 15 минут назад

      никогда не проигрывали в финалах еврокубков: зенит, цска, спартаг)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +68744

      portero 1 час назад

      Да уж, статистика это, а не рекорд....

      0
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      Рейтинг: +562

      lipatov32 2 часа назад

      Сравнили куй с пальцем!))))

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      Рейтинг: +25244

      bset 5 часов назад

      В этом списке мог быть ЦСКА, если бы не судья

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      Рейтинг: +4644

      Snek 5 часов назад

      А в чём рекорд то?

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      Рейтинг: +1842

      GermanVo 6 часов назад

      «Манчестер Сити» повторил рекорд «Зенита» - с таким заголовком сегодня все спортивные издания в мире выйдут.

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