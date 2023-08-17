Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Манчестер Сити» повторил рекорд «Зенита»

17 августа 2023, 01:35
13

«Манчестер Сити» выиграл Суперкубок УЕФА, обыграв по пенальти «Севилью».

Английский клуб выиграл трофей в своем единственном в истории матче за Суперкубок УЕФА. Такого же успеха добился «Зенит», победив «Манчестер Юнайтед» в 2008 году.

Список команд, которые выиграли Суперкубок УЕФА, сыграв на турнире один раз: «Астон Вилла» (1982), «Абердин» (1983), «Стяуа» (1986), «Мехелен» (1988), «Парма» (1993), «Лацио» (1999), «Галатасарай» (2000), «Зенит» (2008), «Манчестер Сити» (2023).

Застрахуйте себя от проигрыша: используйте бонус до 17000₽ и ставьте на матчи любимого клуба без риска!

Еще по теме:
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году 3
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal 2
Номинанты на приз лучшему молодому игроку года по версии France Football
Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Севилья Манчестер Сити Зенит
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
GermanVo
1692226388
«Манчестер Сити» повторил рекорд «Зенита» - с таким заголовком сегодня все спортивные издания в мире выйдут.
Ответить
Snek
1692226952
А в чём рекорд то?
Ответить
lipatov32
1692239370
Сравнили куй с пальцем!))))
Ответить
portero
1692244274
Да уж, статистика это, а не рекорд....
Ответить
Garrincha58
1692248949
шапито какое то
Ответить
Иван Петров 1986
1692249666
Какой-то рекорд не понятный.
Ответить
JTherry
1692254158
кто выдумывает подобную чушь про "рекорды" бом.жей, которые до них повторяли семь раз разные команды..!!!))) сколько троллей работает в "кабинетах" немытых у Алёши на зарплате... лучше бы написали, сколько Алёша млн кубометров газа отгрузил Германии и Англии за подобные "рекорды"...)
Ответить
Spirit_78
1692276378
А "великий и могучий" Спартак выиграл только копа дель соль)) Ещё и пыжатся тут в комментариях, убогие)))
Ответить
Soccerdealer63
1692278640
Подтягиваются ...убогие)))
Ответить
Каратель помойников
1692326987
Вот если бы МС не выходил из группы на протяжении 5 лет,вот тогда бы повторил рекорд могучей зины))))
Ответить
Главные новости
Лига чемпионов. «Реал» удержал победу над «Интером» – 2:1!
Вчера, 23:55
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
1
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
Вчера, 23:27
Мбаппе вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
Вчера, 22:32
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
Вчера, 22:02
9
Лига чемпионов. АЕК Николича стартовал с победы, «Астон Вилла» обыграла «Брюгге»
Вчера, 21:40
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
2
Семин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
Вчера, 20:55
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 20:48
9
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
Вчера, 20:25
5
Все новости
Все новости
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году
Вчера, 17:44
3
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
Вчера, 14:50
2
Номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football
Вчера, 14:19
2
Алонсо прокомментировал первое поражение «Челси» в сезоне
7 сентября
Артета оценил игру «Арсенала» в победном матче с «Челси»
7 сентября
АПЛ. «Арсенал» добился волевой победы над «Челси» (2:1)
6 сентября
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» пропустил на 96-й и сыграл вничью с «Эвертоном» Мойеса (2:2)
6 сентября
2
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
6 сентября
39
Тренер «Тоттенхэма» недоволен Мудриком в дебютном матче
6 сентября
1
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
5 сентября
18
АПЛ. «Манчестер Сити» победил команду Лэмпарда (1:0)
5 сентября
«Челси» готов заплатить 100 миллионов за полузащитника «Атлетико»
5 сентября
АПЛ. «Ливерпуль» впервые победил при Ираоле благодаря дублю Исака
4 сентября
Фото«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
Два клуба АПЛ пытались купить Головина у «Монако»
4 сентября
9
Названы капитаны «Манчестер Сити» в новом сезоне
4 сентября
39-летний Варди может вернуться в АПЛ
4 сентября
1
«Тоттенхэм» не включил в заявку на АПЛ лучшего бомбардира прошлого сезона
3 сентября
В клубе АПЛ отреагировали на новость о срыве трансфера Головина
3 сентября
1
Фото«Арсенал» совершил самую дорогую продажу в своей истории
3 сентября
6
Фото«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
3 сентября
ФотоКлуб АПЛ продал игрока сборной Ямайки
3 сентября
Фото«Челси» расстался с тремя игроками
3 сентября
Названа причина срыва трансфера Головина в клуб АПЛ
3 сентября
1
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Фото«Манчестер Сити» отдал двух игроков в аренду
3 сентября
В АПЛ повторили трансферный рекорд
2 сентября
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
2 сентября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+