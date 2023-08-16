Акинфеев оценил переход Марио в «Зенит» и Медины в «Спартак»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о переходе Марио Фернандеса и Хесуса Медины в «Зенит» и «Спартак».

– Тут один футболист тоже говорил, что не перейдет, по фамилии Фернандес…

– Это дело каждого!

– Не поверю, что тебя эта история не зацепила.

– Как она меня могла зацепить?

– Он столько лет с тобой играл. Когда Алан Дзагоев и Марио Фернандес уходили, ты давал интервью со слезами на глазах. Значит, это какая‑то часть твоя, часть души?

– Это не часть души! Она совсем другая у меня: семья, родители, моя жена, мои дети. А это эмоции, которые ты можешь себе позволить на определенных мероприятиях. Сергей Игнашевич уходил – у меня слезы были, братья [Березуцкие] – тоже!

Фернандес никакого первого номера не играет в этой истории. Он сделал свой выбор, дай Бог ему здоровья и удачи! Сделал выбор – и сделал! Это же он сделал выбор, а не я за него. Безразлично, что он сделал!

– Лукавишь?

– Нет, почему? Почему я должен следить за кем‑то, кто что‑то делает в своей жизни? Это его жизнь, он выбирает свои моменты, свою историю. У него есть семья, дети, агенты, которые подсказывают. Для них это лучше.

Пусть люди живут так, как они хотят. Зачем к кому‑то в дом, огород смотреть? Нравится ему так – ок! Так же меня про Медину спрашивали. Сделал Хесус свой выбор – дай Бог ему здоровья тоже! Пускай!

Бразилец перешел в «Зенит» из «Интернасьонала».

Он 10 лет провел в ЦСКА, но о возвращении договориться не удалось.

Медину ЦСКА продал «Спартаку» за 6 млн евро + бонусы.

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