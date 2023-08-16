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    • Акинфеев оценил переход Марио в «Зенит» и Медины в «Спартак»

    Акинфеев оценил переход Марио в «Зенит» и Медины в «Спартак»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о переходе Марио Фернандеса и Хесуса Медины в «Зенит» и «Спартак».

    – Тут один футболист тоже говорил, что не перейдет, по фамилии Фернандес…

    – Это дело каждого!

    – Не поверю, что тебя эта история не зацепила.

    – Как она меня могла зацепить?

    – Он столько лет с тобой играл. Когда Алан Дзагоев и Марио Фернандес уходили, ты давал интервью со слезами на глазах. Значит, это какая‑то часть твоя, часть души?

    – Это не часть души! Она совсем другая у меня: семья, родители, моя жена, мои дети. А это эмоции, которые ты можешь себе позволить на определенных мероприятиях. Сергей Игнашевич уходил – у меня слезы были, братья [Березуцкие] – тоже!

    Фернандес никакого первого номера не играет в этой истории. Он сделал свой выбор, дай Бог ему здоровья и удачи! Сделал выбор – и сделал! Это же он сделал выбор, а не я за него. Безразлично, что он сделал!

    – Лукавишь?

    – Нет, почему? Почему я должен следить за кем‑то, кто что‑то делает в своей жизни? Это его жизнь, он выбирает свои моменты, свою историю. У него есть семья, дети, агенты, которые подсказывают. Для них это лучше.

    Пусть люди живут так, как они хотят. Зачем к кому‑то в дом, огород смотреть? Нравится ему так – ок! Так же меня про Медину спрашивали. Сделал Хесус свой выбор – дай Бог ему здоровья тоже! Пускай!

    • Бразилец перешел в «Зенит» из «Интернасьонала».
    • Он 10 лет провел в ЦСКА, но о возвращении договориться не удалось.
    • Медину ЦСКА продал «Спартаку» за 6 млн евро + бонусы.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    16.08.2023 18:36
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +15898

      Алексей З 4 часа назад

      Слова мудрого человека.
      Прислушайтесь , разжигающие скандалы на пустом месте.

      2
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      Рейтинг: +11417

      ivany4 5 часов назад

      Здравые высказывания.
      Мудрость и опыт приходят ближе к старости.
      Жаль, что к журналистам это не относится.

      3
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      ...
      Рейтинг: +2112

      Fialet > ivany4 5 часов назад

      Это не мудрость, это усталость.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3445

      Опорник84 5 часов назад

      А сам наверное думает, вот же негодяи такие. Хотя на самом деле , этим футболиста наплевать на цска или Спартак. Это раньше трудно было представить переход из одной команды в другую. А сейчас главное гонорар по контракту.

      0
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      Рейтинг: +21361

      Cleaner > Опорник84 5 часов назад

      Сейчас даже ГОПНИКА и наркобарыгу Промеса можно в команде Спартак держать. И ни команде, ни болельщикам красно-белых за это не стыдно...(((

      1
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      Рейтинг: +2112

      Fialet > Cleaner 5 часов назад

      Да Промес то гораздо порядочнее, чем эти Фердинандесы с Мендинами. Промес никого не предавал.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +68744

      portero 6 часов назад

      Игорь молодца!!!!

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