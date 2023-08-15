«Тщедушный менеджмент»: Зарема раскритиковала «Спартак», который не поздравил Каттани

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала тот факт, что пресс-служба московского клуба не поздравила с днем рождения Луку Каттани – бывшего спортивного директора «Спартака».

«Удивительно, какой тщедушный нынешний менеджмент. Не поздравить Луку – человека, который за полгода сделал команду, которая взяла Кубок впервые за 19 лет, и подарил радость миллионам болельщикам «Спартака».

Кое-кто называет себя болельщиком, но, видимо, он не радовался в тот день в «Лужниках», – сказала Зарема.