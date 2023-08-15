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    • «Тщедушный менеджмент»: Зарема раскритиковала «Спартак», который не поздравил Каттани

    «Тщедушный менеджмент»: Зарема раскритиковала «Спартак», который не поздравил Каттани

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала тот факт, что пресс-служба московского клуба не поздравила с днем рождения Луку Каттани – бывшего спортивного директора «Спартака».

    «Удивительно, какой тщедушный нынешний менеджмент. Не поздравить Луку – человека, который за полгода сделал команду, которая взяла Кубок впервые за 19 лет, и подарил радость миллионам болельщикам «Спартака».

    Кое-кто называет себя болельщиком, но, видимо, он не радовался в тот день в «Лужниках», – сказала Зарема.

    • Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021-го по июль 2022-го года.
    • При нем команда стала 10-й в РПЛ, зато впервые с 2003 года выиграла Кубок России.

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    Источник: Sport24

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    15.08.2023 22:36
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +15880

      Алексей З 3 часа назад

      Вы приглашали,вам и поздравлять.
      За 17 лет правления не многих придётся отмечать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5121

      Эном айс 3 часа назад

      Ага первую школьную любовь часом не надо подправить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19352

      NewLife 9 часов назад

      Что-то она не ровно дышит к этому "комиссару"))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1091

      Сержтир 10 часов назад

      Каттани Спартак прокатил насчёт поздравления, слишком маленький свет он оставил после себя.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1868

      Таврида 10 часов назад

      Каттани, ЕМНИП, еще в третьей части Спрута убили.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +201

      То ли ещё будет > Таврида 4 часа назад

      Тот был Коррадо, а этот Лука.

      0
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