«Тщедушный менеджмент»: Зарема раскритиковала «Спартак», который не поздравил Каттани

Вы приглашали,вам и поздравлять.
За 17 лет правления не многих придётся отмечать.
Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала тот факт, что пресс-служба московского клуба не поздравила с днем рождения Луку Каттани – бывшего спортивного директора «Спартака».
«Удивительно, какой тщедушный нынешний менеджмент. Не поздравить Луку – человека, который за полгода сделал команду, которая взяла Кубок впервые за 19 лет, и подарил радость миллионам болельщикам «Спартака».
Кое-кто называет себя болельщиком, но, видимо, он не радовался в тот день в «Лужниках», – сказала Зарема.
- Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021-го по июль 2022-го года.
- При нем команда стала 10-й в РПЛ, зато впервые с 2003 года выиграла Кубок России.