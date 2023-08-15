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Орещук ответил, кто сильнее как игрок – Захарян или Карпин

15 августа 2023, 19:30
5

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал готовящийся трансфер полузащитника команды Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Очень рад за Захаряна! Он шeл к мечте, и у него всe получилось. Теперь нужно доказать, что он не хуже Дмитрия Хохлова и Валерия Карпина, которые играли в этой команде. А сравнивать его будут именно с этими футболистами. А они там здорово играли. В Испании надеются, что Арсен покажет тот же футбол.

Захарян по потенциалу лучше, чем Хохлов и Карпин? Нет. Очень сильный футболист, но то поколение было посильнее. Это касается и ментальной, и технической, и исполнительской характеристик. Надеюсь, что Арсен нас всех переубедит и докажет, что я ошибаюсь. Очень хочу, чтобы у него там всe получилось», – сказал Орещук.

  • Карпин и Хохлов играли за «Сосьедад».
  • Баски заплатят за Захаряна 12 миллионов евро.
  • «Сосьедад» выступит в этом сезоне в Лиге чемпионов.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Динамо Ростов Захарян Арсен Карпин Валерий
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1692120417
Объективно рассудил. ""
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Сержтир
1692130021
Когда Захарян закончит свою футбольную карьеру, только тогда можно будет сравнить кто лучше.
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Plyash
1692133263
Захарян в подмётки Карпину не годится,впрочем,как и Хохлову.Скороспелая выскочка...Вскоре убедимся,даже не сомневаюсь. И никто его ни с кем сравнивать не будет,там играть надо.
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шахта Заполярная
1692142288
Не корректно сравнивать Карпина и Хохлова с каким то Захаряном. Совсем разный уровень.
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Burtaze
1692157400
захарян вообще ниочём.. шерсти мало,а визгу много
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