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    Орещук ответил, кто сильнее как игрок – Захарян или Карпин

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал готовящийся трансфер полузащитника команды Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

    «Очень рад за Захаряна! Он шeл к мечте, и у него всe получилось. Теперь нужно доказать, что он не хуже Дмитрия Хохлова и Валерия Карпина, которые играли в этой команде. А сравнивать его будут именно с этими футболистами. А они там здорово играли. В Испании надеются, что Арсен покажет тот же футбол.

    Захарян по потенциалу лучше, чем Хохлов и Карпин? Нет. Очень сильный футболист, но то поколение было посильнее. Это касается и ментальной, и технической, и исполнительской характеристик. Надеюсь, что Арсен нас всех переубедит и докажет, что я ошибаюсь. Очень хочу, чтобы у него там всe получилось», – сказал Орещук.

    • Карпин и Хохлов играли за «Сосьедад».
    • Баски заплатят за Захаряна 12 миллионов евро.
    • «Сосьедад» выступит в этом сезоне в Лиге чемпионов.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +21353

      Cleaner 1 час назад

      Захарян???????? Да он с Валерой и рядом не стоял!!! Как можно такие разные ВЕЛИЧИНЫ сравнивать?!!..(((

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      Рейтинг: +25016

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Объективно рассудил. ""

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