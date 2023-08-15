Орещук ответил, кто сильнее как игрок – Захарян или Карпин

Захарян???????? Да он с Валерой и рядом не стоял!!! Как можно такие разные ВЕЛИЧИНЫ сравнивать?!!..(((
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал готовящийся трансфер полузащитника команды Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
«Очень рад за Захаряна! Он шeл к мечте, и у него всe получилось. Теперь нужно доказать, что он не хуже Дмитрия Хохлова и Валерия Карпина, которые играли в этой команде. А сравнивать его будут именно с этими футболистами. А они там здорово играли. В Испании надеются, что Арсен покажет тот же футбол.
Захарян по потенциалу лучше, чем Хохлов и Карпин? Нет. Очень сильный футболист, но то поколение было посильнее. Это касается и ментальной, и технической, и исполнительской характеристик. Надеюсь, что Арсен нас всех переубедит и докажет, что я ошибаюсь. Очень хочу, чтобы у него там всe получилось», – сказал Орещук.
- Карпин и Хохлов играли за «Сосьедад».
- Баски заплатят за Захаряна 12 миллионов евро.
- «Сосьедад» выступит в этом сезоне в Лиге чемпионов.