Орещук ответил, кто сильнее как игрок – Захарян или Карпин

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал готовящийся трансфер полузащитника команды Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Очень рад за Захаряна! Он шeл к мечте, и у него всe получилось. Теперь нужно доказать, что он не хуже Дмитрия Хохлова и Валерия Карпина, которые играли в этой команде. А сравнивать его будут именно с этими футболистами. А они там здорово играли. В Испании надеются, что Арсен покажет тот же футбол.

Захарян по потенциалу лучше, чем Хохлов и Карпин? Нет. Очень сильный футболист, но то поколение было посильнее. Это касается и ментальной, и технической, и исполнительской характеристик. Надеюсь, что Арсен нас всех переубедит и докажет, что я ошибаюсь. Очень хочу, чтобы у него там всe получилось», – сказал Орещук.