Фергюсон оценил работу Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон похвалил Эрика тен Хага за работу в «Манчестер Юнайтед».

«Эрик тен Хаг сделал невероятную работу. Он взялся за дело и привeл нужных ему игроков, а это важно.

Если он быстро подготовит нового центрфорварда, команда получится хорошая. Именно этого не хватало в последние годы. Остальная часть команды замечательная. Там есть очень опытные футболисты, такие как защитники Варан и Мартинес, полузащитники Эриксен и Каземиро.

Основы заложены, и дополняют их всегда вратарь и центрфорвард. Новый голкипер отлично подготовлен физически, а новый центрфорвард, надеюсь, быстро наберeт форму», – приводит слова бывшего главного тренера «МЮ» Manchester Evening News.