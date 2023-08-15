Фергюсон оценил работу Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон похвалил Эрика тен Хага за работу в «Манчестер Юнайтед».
«Эрик тен Хаг сделал невероятную работу. Он взялся за дело и привeл нужных ему игроков, а это важно.
Если он быстро подготовит нового центрфорварда, команда получится хорошая. Именно этого не хватало в последние годы. Остальная часть команды замечательная. Там есть очень опытные футболисты, такие как защитники Варан и Мартинес, полузащитники Эриксен и Каземиро.
Основы заложены, и дополняют их всегда вратарь и центрфорвард. Новый голкипер отлично подготовлен физически, а новый центрфорвард, надеюсь, быстро наберeт форму», – приводит слова бывшего главного тренера «МЮ» Manchester Evening News.
- «МЮ» занял третье место в прошлом сезоне АПЛ.
- Клуб стартовал в новом сезоне с победы над «Вулверхэмптоном» (1:0).
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