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    • Фергюсон оценил работу Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

    Фергюсон оценил работу Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

    Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон похвалил Эрика тен Хага за работу в «Манчестер Юнайтед».

    «Эрик тен Хаг сделал невероятную работу. Он взялся за дело и привeл нужных ему игроков, а это важно.

    Если он быстро подготовит нового центрфорварда, команда получится хорошая. Именно этого не хватало в последние годы. Остальная часть команды замечательная. Там есть очень опытные футболисты, такие как защитники Варан и Мартинес, полузащитники Эриксен и Каземиро.

    Основы заложены, и дополняют их всегда вратарь и центрфорвард. Новый голкипер отлично подготовлен физически, а новый центрфорвард, надеюсь, быстро наберeт форму», – приводит слова бывшего главного тренера «МЮ» Manchester Evening News.

    • «МЮ» занял третье место в прошлом сезоне АПЛ.
    • Клуб стартовал в новом сезоне с победы над «Вулверхэмптоном» (1:0).

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    Источник: MEN

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