«Сочи» и «Ростов» сыграют в матче 5-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Фишт» 19 августа в 20:00 по московскому времени.

«Сочи» – фаворит по версии «Фонбет». Коэффициенты на матч:

победа «Сочи» – 2.40

ничья – 3.80

победа «Ростова» – 2.90

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Где смотреть онлайн-трансляцию матча Сочи – Ростов

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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