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  • «Я очень недоволен – надо что-то менять»: Изидор может уйти из «Локомотива» в августе

«Я очень недоволен – надо что-то менять»: Изидор может уйти из «Локомотива» в августе

14 августа 2023, 17:40
4

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор допустил, что может покинуть московский клуб в августе.

  • Изидор в «Локо» с января 2022 года.
  • Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.

– Вы подписались в социальных сетях на аккаунт «Марселя». Зачем? Ведете с ними переговоры?

– Нет, «Марсель» – моя любимая команда, поэтому подписался на нее. Понимаю, почему журналисты пишут, что я могу уйти. Очень недоволен, что не выхожу на поле. Начинать каждую игру на скамейке запасных – не то, чего хочу. Буду думать о своей ситуации, надо что-то менять.

– Есть ли шансы, что вы перейдете в «Марсель» этим летом?

– Узнаем в будущем.

– Если футболисту что-то не нравится, он переходит в другую команду.

– Поэтому я и говорю. Понимаете, когда я не выхожу на поле, теряю уверенность – мне ментально тяжело. Нет уверенности, что я смогу забивать мячи, хорошо играть, когда сижу на скамейке запасных.

Надеюсь, «Локомотив» поймет, что пора менять всю ситуацию, которая происходит со мной здесь. Пора что-то менять для развития моего будущего. Могу ли я уйти этим летом? Если мы примем какое-то решение с «Локомотивом»... Посмотрим, пока я не знаю.

– Общались с Галактионовым по поводу вашего времени на поле?

– Нет, не общался с ним. Перед началом сезона я говорил ему, что мне не нравится сидеть на скамейке запасных.

Есть вероятность, что я могу уйти из клуба этим летом, но это для меня очень сложно, потому что я люблю команду, болельщиков, игроков. При этом всем я еще хочу выходить на поле и развиваться дальше.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Изидор Вильсон
Комментарии (4)
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alefreddy
1692027019
грустная история
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paracetamol
1692027881
Платят мало, а еще бегать заставляют, каты!
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Mikie
1692075142
Справедливо. Чел забивал в каждом матче, вытаскивал важные игры, а его ни разу даже в основе не выпустили.
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