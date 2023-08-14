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    • «Я очень недоволен – надо что-то менять»: Изидор может уйти из «Локомотива» в августе

    «Я очень недоволен – надо что-то менять»: Изидор может уйти из «Локомотива» в августе

    Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор допустил, что может покинуть московский клуб в августе.

    • Изидор в «Локо» с января 2022 года.
    • Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.

    – Вы подписались в социальных сетях на аккаунт «Марселя». Зачем? Ведете с ними переговоры?

    – Нет, «Марсель» – моя любимая команда, поэтому подписался на нее. Понимаю, почему журналисты пишут, что я могу уйти. Очень недоволен, что не выхожу на поле. Начинать каждую игру на скамейке запасных – не то, чего хочу. Буду думать о своей ситуации, надо что-то менять.

    – Есть ли шансы, что вы перейдете в «Марсель» этим летом?

    – Узнаем в будущем.

    – Если футболисту что-то не нравится, он переходит в другую команду.

    – Поэтому я и говорю. Понимаете, когда я не выхожу на поле, теряю уверенность – мне ментально тяжело. Нет уверенности, что я смогу забивать мячи, хорошо играть, когда сижу на скамейке запасных.

    Надеюсь, «Локомотив» поймет, что пора менять всю ситуацию, которая происходит со мной здесь. Пора что-то менять для развития моего будущего. Могу ли я уйти этим летом? Если мы примем какое-то решение с «Локомотивом»... Посмотрим, пока я не знаю.

    – Общались с Галактионовым по поводу вашего времени на поле?

    – Нет, не общался с ним. Перед началом сезона я говорил ему, что мне не нравится сидеть на скамейке запасных.

    Есть вероятность, что я могу уйти из клуба этим летом, но это для меня очень сложно, потому что я люблю команду, болельщиков, игроков. При этом всем я еще хочу выходить на поле и развиваться дальше.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    14.08.2023 17:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +22

      Mikie 1 час назад

      Справедливо. Чел забивал в каждом матче, вытаскивал важные игры, а его ни разу даже в основе не выпустили.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19025

      paracetamol 14 часов назад

      Платят мало, а еще бегать заставляют, каты!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2956

      alefreddy 14 часов назад

      грустная история

      0
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