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    • Адвокат рассказал, на что может рассчитывать в суде оскорбленный Дзюбой журналист

    Адвокат рассказал, на что может рассчитывать в суде оскорбленный Дзюбой журналист

    Сергей Жорин, известный адвокат, оценил поведение нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы с правовой точки зрения.

    • Форвард «Локомотива» накануне после матча с «Крыльями Советов» сорвался на журналиста.
    • Он обещал ему «засунуть телефон в одно место».

    «Есть ли шансы у того журналиста получить какую-то моральную компенсацию, если он, например, подаст в суд на Дзюбу? Для того, чтобы оценить шансы этого журналиста на что-либо, нужно будет провести лингвистическое исследование, чтобы лингвисты установили, что конкретно имел в виду Дзюба.

    После этого, в случае если лингвисты определят, что в этих высказываниях содержались какие-то неприличные тезисы, адресованные в адрес журналиста, то он сможет добиваться привлечения к ответственности за оскорбление. После этого журналист может попытаться взыскать с Дзюбы какую-то компенсацию за моральный ущерб. Если это все получится сделать, то компенсация не будет большой, но, может быть, ему компенсируют нравственные и моральные страдания. Если он действительно захочет пойти в суд, то ему стоит начать с лингвистического исследования с помощью специалистов и экспертов, которые смогли бы определить, что именно и куда якобы хотел засунуть ему Дзюба», – сказал Жорин.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 20:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7187

      sochi-2013 44 минуты назад

      Писака раздул историю из ничего, хотел пропиариться, а тут пришел облом, и остался бедолага просто журналистом. Без имени и фамилии!((

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      Рейтинг: +582

      avera 55 минут назад

      А если Дзюба сам подаст в суд за нарушение личной жизни.

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      Рейтинг: +91

      Имя на этом сайте 1 час назад

      то ему стоит начать с лингвистического исследования с помощью специалистов и экспертов, которые смогли бы определить, что именно и куда якобы хотел засунуть ему Дзюба», – сказал Жорин.======
      Гы гы.Сергей Жорин, известный адвокат изволит шутки шутить.Оценили.

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      Рейтинг: +2584

      моэм 1 час назад

      Этим уродам , и провокатору -журналисту и такому же провокатору адвокату неплохо бы устроить "тёмную" ....чтобы поумнели.....и чтоб другим неповадно было .

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      Рейтинг: +91

      Имя на этом сайте > моэм 1 час назад

      устроить "тёмную"==.
      Устроить "тёмную", когда на жертву накидывают одеяло и бьют толпой, чтобы он не видел кто его СМЕЛО избивает.Отстой. ...Фууу Моэмыч.Это все в прошлом.
      Если не согласен --скажи прямо, в лицо.
      Или духа не хватает --прямо сказать, смотря в глаза ?

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