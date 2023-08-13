Адвокат рассказал, на что может рассчитывать в суде оскорбленный Дзюбой журналист

Сергей Жорин, известный адвокат, оценил поведение нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы с правовой точки зрения.

Форвард «Локомотива» накануне после матча с «Крыльями Советов» сорвался на журналиста.

Он обещал ему «засунуть телефон в одно место».

«Есть ли шансы у того журналиста получить какую-то моральную компенсацию, если он, например, подаст в суд на Дзюбу? Для того, чтобы оценить шансы этого журналиста на что-либо, нужно будет провести лингвистическое исследование, чтобы лингвисты установили, что конкретно имел в виду Дзюба.

После этого, в случае если лингвисты определят, что в этих высказываниях содержались какие-то неприличные тезисы, адресованные в адрес журналиста, то он сможет добиваться привлечения к ответственности за оскорбление. После этого журналист может попытаться взыскать с Дзюбы какую-то компенсацию за моральный ущерб. Если это все получится сделать, то компенсация не будет большой, но, может быть, ему компенсируют нравственные и моральные страдания. Если он действительно захочет пойти в суд, то ему стоит начать с лингвистического исследования с помощью специалистов и экспертов, которые смогли бы определить, что именно и куда якобы хотел засунуть ему Дзюба», – сказал Жорин.