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    • В «Локомотиве» отреагировали на поведение Дзюбы, угрожавшего журналисту

    В «Локомотиве» отреагировали на поведение Дзюбы, угрожавшего журналисту

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных озвучил позицию клуба по поводу скандала с участием Артема Дзюбы.

    • 34-летний футболист угрожал журналисту на автопарковке в Москве.
    • Нападающий обещал представителю СМИ «засунуть телефон в одно место».

    «Артем не заявлен сегодня на матч, соответственно, он не подпадает под требование обязательного прохода через микст-зону и общения с представителями СМИ.

    Подобный стиль общения мы не приветствуем, но считаем, что и представители СМИ должны вести себя корректно, если игрок, тем более не заявленный на матч, не хочет отвечать на вопросы, это желание тоже нужно уважать.

    Не должно быть улицы с односторонним движением. Проблема в том, что журналисты пытаются взять интервью в непредназначенном для этого месте, существует давно. Игрок в этой ситуации частное лицо.

    Эту ситуацию мы обсудим с Артемом отдельно. Никакого препятствования журналисту в выполнении его прямых обязанностей здесь не усматривается», – сказал Нагорных.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 19:36
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +24949

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      А кроме телефона он засунуть в то место ничего не предлагал, а то вот Азмунке предлагал. )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2565

      Болотоход 2 часа назад

      Дрочильника блекло помойного отмазали

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +402

      Napaleon Banapart 2 часа назад

      Да какие это к чертям журналисты. Журналисты. Правильно Дзюбиньо раньше сказал - желтуха. Сами скандал ищут. Это сейчас их хлеб.

      3
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      Рейтинг: +373

      odessakmv 2 часа назад

      не угрожал, а предупреждал и поставил журнашлюшку на место

      3
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      Рейтинг: +402

      Napaleon Banapart > odessakmv 2 часа назад

      Кокорина на них с Павликом...

      1
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      Рейтинг: +373

      odessakmv > Napaleon Banapart 2 часа назад

      глядя как "эти" (журнащлюхи) иногда себя ведут, таки да - не хватает

      2
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      Рейтинг: +40313

      Project Бабангида 2 часа назад

      не ну...чё непонятного? как футболист Артём рад со всеми покалякать о том о сём. а как частное лицо.......каждому сони- эриксен в зад засунет )

      2
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      Рейтинг: +750

      RUSARM 2 часа назад

      рукаку отмазали!!!

      2
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