В «Локомотиве» отреагировали на поведение Дзюбы, угрожавшего журналисту

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных озвучил позицию клуба по поводу скандала с участием Артема Дзюбы.

34-летний футболист угрожал журналисту на автопарковке в Москве.

Нападающий обещал представителю СМИ «засунуть телефон в одно место».

«Артем не заявлен сегодня на матч, соответственно, он не подпадает под требование обязательного прохода через микст-зону и общения с представителями СМИ.

Подобный стиль общения мы не приветствуем, но считаем, что и представители СМИ должны вести себя корректно, если игрок, тем более не заявленный на матч, не хочет отвечать на вопросы, это желание тоже нужно уважать.

Не должно быть улицы с односторонним движением. Проблема в том, что журналисты пытаются взять интервью в непредназначенном для этого месте, существует давно. Игрок в этой ситуации частное лицо.

Эту ситуацию мы обсудим с Артемом отдельно. Никакого препятствования журналисту в выполнении его прямых обязанностей здесь не усматривается», – сказал Нагорных.