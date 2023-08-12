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  • В «Локомотиве» отреагировали на поведение Дзюбы, угрожавшего журналисту

В «Локомотиве» отреагировали на поведение Дзюбы, угрожавшего журналисту

12 августа 2023, 19:36
7

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных озвучил позицию клуба по поводу скандала с участием Артема Дзюбы.

  • 34-летний футболист угрожал журналисту на автопарковке в Москве.
  • Нападающий обещал представителю СМИ «засунуть телефон в одно место».

«Артем не заявлен сегодня на матч, соответственно, он не подпадает под требование обязательного прохода через микст-зону и общения с представителями СМИ.

Подобный стиль общения мы не приветствуем, но считаем, что и представители СМИ должны вести себя корректно, если игрок, тем более не заявленный на матч, не хочет отвечать на вопросы, это желание тоже нужно уважать.

Не должно быть улицы с односторонним движением. Проблема в том, что журналисты пытаются взять интервью в непредназначенном для этого месте, существует давно. Игрок в этой ситуации частное лицо.

Эту ситуацию мы обсудим с Артемом отдельно. Никакого препятствования журналисту в выполнении его прямых обязанностей здесь не усматривается», – сказал Нагорных.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (7)
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RUSARM
1691858553
рукаку отмазали!!!
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Project Бабангида
1691858907
не ну...чё непонятного? как футболист Артём рад со всеми покалякать о том о сём. а как частное лицо.......каждому сони- эриксен в зад засунет )
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odessakmv
1691860297
не угрожал, а предупреждал и поставил журнашлюшку на место
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Napaleon Banapart
1691860408
Да какие это к чертям журналисты. Журналисты. Правильно Дзюбиньо раньше сказал - желтуха. Сами скандал ищут. Это сейчас их хлеб.
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DOCTOR PENALTY
1691863160
А кроме телефона он засунуть в то место ничего не предлагал, а то вот Азмунке предлагал. )
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