Зарема назвала четырех российских футболистов, способных заиграть в Европе

ИМХО.НИКТО!Чтобы заиграть в Европе,нужно сразу из ДЮСШ туда ехать.Как в НХЛ смекнули...И стали сразу молодых брать.Пока их пить и курить не научили.
Зарема Салихова прокомментировала вероятный трансфер Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад».
«Чтобы прогрессировать, надо играть с лучшими в сильных лигах. Захарян сильно скис при Йокановиче. И не он один.
Если бы не внешние обстоятельства, то в Европе могли бы заиграть Соболев, Литвинов, Тюкавин и Пиняев. Чалов зря вернулся», – сказала Зарема.
- «Сосьедад» купит Захаряна за 12-13 млн евро + бонусы.
- Александр Соболев и Руслан Литвинов выступают за «Спартак», Константин Тюкавин – за «Динамо», Сергей Пиняев – за «Локомотив».