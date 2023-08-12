Зарема назвала четырех российских футболистов, способных заиграть в Европе

Зарема Салихова прокомментировала вероятный трансфер Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад».
«Чтобы прогрессировать, надо играть с лучшими в сильных лигах. Захарян сильно скис при Йокановиче. И не он один.
Если бы не внешние обстоятельства, то в Европе могли бы заиграть Соболев, Литвинов, Тюкавин и Пиняев. Чалов зря вернулся», – сказала Зарема.
- «Сосьедад» купит Захаряна за 12-13 млн евро + бонусы.
- Александр Соболев и Руслан Литвинов выступают за «Спартак», Константин Тюкавин – за «Динамо», Сергей Пиняев – за «Локомотив».
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Источник: «РБ Спорт»