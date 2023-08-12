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  • Зарема назвала четырех российских футболистов, способных заиграть в Европе

Зарема назвала четырех российских футболистов, способных заиграть в Европе

12 августа 2023, 18:56
16

Зарема Салихова прокомментировала вероятный трансфер Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад».

«Чтобы прогрессировать, надо играть с лучшими в сильных лигах. Захарян сильно скис при Йокановиче. И не он один.

Если бы не внешние обстоятельства, то в Европе могли бы заиграть Соболев, Литвинов, Тюкавин и Пиняев. Чалов зря вернулся», – сказала Зарема.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Соболев Александр Пиняев Сергей Литвинов Руслан Тюкавин Константин Салихова Зарема
Комментарии (16)
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Таврида
1691856414
Про Соболева смешно, его брат-близнец по нырянию Комличенко хоть реально в Европе поиграл.
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Project Бабангида
1691856652
экспертище!!! нет ничего в чём бы Шахерезада не разбиралась. а ведь совсем недавно бензин на заправках отсасывала.....и вдруг дверь в лимузин открылась....
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qawzsexdr
1691856991
Через неделю выйдет статья, о какой то причине по которой трансфер сорвался.
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neim
1691857099
Интересно, а кто её мнение всё время спрашивает, не уж-то этот Арман Навасардян из «РБ Спорт» ?
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ilichkadr
1691858866
Зарема вангует!
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Январь 59
1691863728
Не спешите в Европу. Лучшие игроки Европы разбегаются кто куда. Видимо в нынешних условиях, европа не самое хорошее место для продолжения карьеры.
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mutabor0992
1691867752
ИМХО.НИКТО!Чтобы заиграть в Европе,нужно сразу из ДЮСШ туда ехать.Как в НХЛ смекнули...И стали сразу молодых брать.Пока их пить и курить не научили.
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