Зарема назвала четырех российских футболистов, способных заиграть в Европе

Зарема Салихова прокомментировала вероятный трансфер Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад».

«Чтобы прогрессировать, надо играть с лучшими в сильных лигах. Захарян сильно скис при Йокановиче. И не он один.

Если бы не внешние обстоятельства, то в Европе могли бы заиграть Соболев, Литвинов, Тюкавин и Пиняев. Чалов зря вернулся», – сказала Зарема.

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