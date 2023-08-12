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    • Зарема назвала четырех российских футболистов, способных заиграть в Европе

    Зарема назвала четырех российских футболистов, способных заиграть в Европе

    Зарема Салихова прокомментировала вероятный трансфер Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад».

    «Чтобы прогрессировать, надо играть с лучшими в сильных лигах. Захарян сильно скис при Йокановиче. И не он один.

    Если бы не внешние обстоятельства, то в Европе могли бы заиграть Соболев, Литвинов, Тюкавин и Пиняев. Чалов зря вернулся», – сказала Зарема.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии38
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      Рейтинг: +4397

      mutabor0992 24 минуты назад

      ИМХО.НИКТО!Чтобы заиграть в Европе,нужно сразу из ДЮСШ туда ехать.Как в НХЛ смекнули...И стали сразу молодых брать.Пока их пить и курить не научили.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2467

      Январь 59 1 час назад

      Не спешите в Европу. Лучшие игроки Европы разбегаются кто куда. Видимо в нынешних условиях, европа не самое хорошее место для продолжения карьеры.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15793

      Алексей З 2 часа назад

      В полне нормальный список. Это её видение , почему нет ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      Яхта 16 2 часа назад

      Стыдно за эту тварь - ни одного игрока Великого Зенита!

      Срам мазутным отродьям!!!!

      Надеюсь я ничего такого не сказал?

      4
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      Рейтинг: +67

      Имя на этом сайте > Яхта 16 2 часа назад

      Надеюсь я ничего такого не сказал?====
      Расслабься чувак..Ты еще не накосячил.
      Между нами--где ты успел столько минусов набрать ?
      Сейчас здесь в Бомбе, ходить в минусах это не модно. Сейчас здесь все ходят в плюсах.Такая нонче мода.
      Ты в этих минусах как белая ворона

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2565

      Болотоход > Яхта 16 2 часа назад

      Питушок помойный)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2606

      Челнинец > Имя на этом сайте 2 часа назад

      Минусах потому что всякую парашу пишет, в голове дерьмо

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16

      Яхта 16 > Болотоход 1 час назад

      Подмой свой анус!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      Яхта 16 > Имя на этом сайте 1 час назад

      Не знаю, но у меня еще 2 часа назад было больше -60, а сейчас -27

      Видно есть поддержка, а у тебя как с этим?

      3
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      Рейтинг: +16

      Яхта 16 > Имя на этом сайте 1 час назад

      А сейчас может придти очень даже реальная поддержка, они тебя объяснят что к чему, и кто такой на самом деле!!!

      Ты хочешь с ними поговорить?

      2
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      Рейтинг: +16

      Яхта 16 > Челнинец 1 час назад

      Если тебе нассали в рот, так просто прополощи, и живи как и раньше!

      Зенит Чемпион!!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67

      Имя на этом сайте > Яхта 16 1 час назад

      О чем ты ? Ты хоть знаешь кто тебе плюсы ставит ?

      0
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      Рейтинг: +17

      Valvas > Яхта 16 1 час назад

      Зря надеешься...

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      Рейтинг: +16

      Яхта 16 > Имя на этом сайте 1 час назад

      А чего исчезло мое последнее сообщение? Там же вообще ничего не было?

      Кто ставит мне так много +? Нет не знаю, но спасибо!
      А вот на счет тебя уже начинаю догадываться!

      Срам спартаку помойному, стыдно за них, ой как стыдно!

      1
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      Рейтинг: +16

      Яхта 16 > Valvas 1 час назад

      Молчи раз не знаешь!

      2
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      Рейтинг: +67

      Имя на этом сайте > Яхта 16 1 час назад

      Кто ставит мне так много +? Нет не знаю=====
      Ну и молчи раз не знаешь об этих доброжелателях

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +289

      Боров мясной > Имя на этом сайте 1 час назад

      бан дают и минусов сотню, за мат и оскорбления.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17

      Valvas > Яхта 16 52 минуты назад

      Что я не знаю?
      Что твоя зинка чемпион всех помоек страны?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16

      Яхта 16 > Имя на этом сайте 22 минуты назад

      Так и молчу я, но все равно спасибо!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67

      Имя на этом сайте > Яхта 16 10 минут назад

      Вот это правильно.А ты братан стоишь плюсов.

      0
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      Рейтинг: +19393

      ilichkadr 2 часа назад

      Зарема вангует!

      1
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      Рейтинг: +3584

      ПалкоВводецъ (returned) 3 часа назад

      Соболев? Ну эта эскортница дала маху. Гыгыгы

      5
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      ...
      Рейтинг: +5091

      Эном айс > ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Лучше би таки она дала Маху..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +373

      odessakmv > Эном айс 2 часа назад

      Мах может и не согласиться, она же типа из мусульман

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5091

      Эном айс > odessakmv 2 часа назад

      Я Вас умоляю.
      Шо в Одессе все Махи стали мусульманами?
      И Йося?
      Ай ,вэйзмир,чьто творится...(

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +373

      odessakmv > Эном айс 2 часа назад

      Махи некогда не были мусульманами
      и Йоси кстати, тоже, они скорее под ниггеров будут шифроваться

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2565

      Болотоход > ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      А кто Степан Сергеев??? хахаха

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67

      Имя на этом сайте > odessakmv 2 часа назад

      Прикольно ты сказал.Не прикольно что ты к одесситам примазался.Давеча на мой вопрос не одессит ли ты, ты долго и мучительно отмазывался.
      Вердикт ---ты не одессит , ты ЧМО

      0
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      Рейтинг: +17

      Valvas > ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Походу это ты дал Маху..да и не только ему, раз палка из опы не вылезает...
      Как там по-вашему, по ******** ..гы-гы-гы..фу, бл, надо ж как противно..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +373

      odessakmv > Имя на этом сайте 42 минуты назад

      Умственно неполовозрелое существо - иди на ЙУХ, там твое место

      1
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      Рейтинг: +67

      Имя на этом сайте > odessakmv 15 минут назад

      Какого куя ты чмо назвался одесситом ?

      0
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      Рейтинг: +373

      odessakmv > Имя на этом сайте 11 минут назад

      Д.Б! понимаю, что зачато ты, существо, в пьяном угаре и выпало головкой об бетонный пол во время очередного наркотического угара, но кто же тебя, ********* дегенеративного, к людям то из палаты№6 выпустил ?!?!

      0
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      Рейтинг: +2565

      Болотоход 3 часа назад

      О так от будет правильнее
      1.Дзюба
      2.Забалотный
      3.Чалов

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5743

      neim 3 часа назад

      Интересно, а кто её мнение всё время спрашивает, не уж-то этот Арман Навасардян из «РБ Спорт» ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1197

      qawzsexdr 3 часа назад

      Через неделю выйдет статья, о какой то причине по которой трансфер сорвался.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +40313

      Project Бабангида 3 часа назад

      экспертище!!! нет ничего в чём бы Шахерезада не разбиралась.
      а ведь совсем недавно бензин на заправках отсасывала.....и вдруг дверь в лимузин открылась....

      8
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