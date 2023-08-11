Мостовой дал совет «Спартаку» после поражения от «Урала»

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил итог матча четвертого тура РПЛ между «Уралом» и «Спартаком» (2:3).

2 недели назад «Спартак» пытался перенести матч с «Уралом» с 11 на 12 августа. РПЛ отказала.

«Спартак» утратил 1-е место в РПЛ.

На него впервые в истории вышел «Урал».

«Урал» был лучше, ужасно, что у них вышел какой-то Гильерме Шеттине. Он с пяти метров в пустые ворота не смог забить, попал в штангу. Я в тот момент подумал: а почему не Эрик Бикфалви вышел? У «Урала» выходит футболист с пятью лишними килограммами. Ему ещe и красную дали. Бикфалви же вышел и разобрался – просто красавчик.

Что происходит с обороной «Спартака»? В каждой игре пропускают, что тут сделаешь? Нужно больше тренироваться. «Урал» объективно был лучше. Если до игры я говорил 60 на 40 в пользу «Спартака», то сейчас было 60 на 40 в пользу «Урала». Если бы «Спартак» ещe умудрился победить, то это было бы несправедливо.

Если говорить об Олеге Рябчуке, то я о нeм раньше ничего не слышал, но и ничего плохого по игре сказать не могу. Смотрелся неплохо, но нужно больше времени», – считает Мостовой.