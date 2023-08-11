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    Мостовой дал совет «Спартаку» после поражения от «Урала»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил итог матча четвертого тура РПЛ между «Уралом» и «Спартаком» (2:3).

    • 2 недели назад «Спартак» пытался перенести матч с «Уралом» с 11 на 12 августа. РПЛ отказала.
    • «Спартак» утратил 1-е место в РПЛ.
    • На него впервые в истории вышел «Урал».

    «Урал» был лучше, ужасно, что у них вышел какой-то Гильерме Шеттине. Он с пяти метров в пустые ворота не смог забить, попал в штангу. Я в тот момент подумал: а почему не Эрик Бикфалви вышел? У «Урала» выходит футболист с пятью лишними килограммами. Ему ещe и красную дали. Бикфалви же вышел и разобрался – просто красавчик.

    Что происходит с обороной «Спартака»? В каждой игре пропускают, что тут сделаешь? Нужно больше тренироваться. «Урал» объективно был лучше. Если до игры я говорил 60 на 40 в пользу «Спартака», то сейчас было 60 на 40 в пользу «Урала». Если бы «Спартак» ещe умудрился победить, то это было бы несправедливо.

    Если говорить об Олеге Рябчуке, то я о нeм раньше ничего не слышал, но и ничего плохого по игре сказать не могу. Смотрелся неплохо, но нужно больше времени», – считает Мостовой.

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    Источник: Metaratings

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    11.08.2023 20:49
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    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1182

      Alex Flash 11 августа, 21:20

      А защитнику надо было просто выбить мяч в аут

      1
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      ...
      Рейтинг: +21322

      Cleaner > Alex Flash 11 августа, 22:09

      Даже Вы об этом знаете. Даже Вы это понимаете. Но не спартаковские защитники. Они этому НЕ ОБУЧЕНЫ! Слишком это для них сложно! РЖУ ни могу!!!...)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1182

      Alex Flash 11 августа, 21:18

      а что насчет игры с Краснодаром? там был более вразумительный порядок.Надо было перестроиться в концовке и заставить Урал упереться в слоеный пирог .Уж у них-то опыта в этом маловато.Ловили бы их на контратаках,а не играли в решето в середине поля

      2
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    • ...
      Рейтинг: +879

      АКМ-74У 11 августа, 20:55

      Какой правильный совет- Нужно больше тренироваться. А может быть, надо что-то еще?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1305

      tushkanlz > АКМ-74У 11 августа, 22:13

      Дэнгы давай!! что ещё ...

      1
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      Рейтинг: +879

      АКМ-74У > tushkanlz 4 часа назад

      Деньги есть, чего-то другого нет...

      0
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