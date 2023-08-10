Кудряшов назвал условие для своего участия в Медиалиге

Защитник «Факела» Федор Кудряшов допускает свой переход в медийный клуб, но при одном условии.

36-летний футболист заявил, что может попробовать силы в МФЛ, если к нему не будет интереса со стороны профессиональных команд.

«Пока я был без команды, пока не мог определиться по своему будущему, мне написал один человек, не знаю из какой команды, и предложил подписать контракт с его командой в Медиалиге.

Я ответил, что пока не готов уйти из профессионального футбола. Дальше не могу загадывать, что будет через полгода-год. Дай Бог, будет здоровье.

Если в профессиональном футболе не будет вариантов, то почему бы не попробовать? Медиафутбол сейчас очень сильно развивается», – сказал Кудряшов.