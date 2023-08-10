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    Кудряшов назвал условие для своего участия в Медиалиге

    Защитник «Факела» Федор Кудряшов допускает свой переход в медийный клуб, но при одном условии.

    36-летний футболист заявил, что может попробовать силы в МФЛ, если к нему не будет интереса со стороны профессиональных команд.

    «Пока я был без команды, пока не мог определиться по своему будущему, мне написал один человек, не знаю из какой команды, и предложил подписать контракт с его командой в Медиалиге.

    Я ответил, что пока не готов уйти из профессионального футбола. Дальше не могу загадывать, что будет через полгода-год. Дай Бог, будет здоровье.

    Если в профессиональном футболе не будет вариантов, то почему бы не попробовать? Медиафутбол сейчас очень сильно развивается», – сказал Кудряшов.

    • В июле защитник подписал контракт с «Факелом» до конца сезона-2023/24.
    • Он перешел из «Антальяспора» на правах свободного агента.

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    Источник: ютуб-канал РПЛ

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    10.08.2023 22:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3643

      Axe111 10 августа, 23:15

      Медиаговно

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