Кудряшов назвал условие для своего участия в Медиалиге

Защитник «Факела» Федор Кудряшов допускает свой переход в медийный клуб, но при одном условии.
36-летний футболист заявил, что может попробовать силы в МФЛ, если к нему не будет интереса со стороны профессиональных команд.
«Пока я был без команды, пока не мог определиться по своему будущему, мне написал один человек, не знаю из какой команды, и предложил подписать контракт с его командой в Медиалиге.
Я ответил, что пока не готов уйти из профессионального футбола. Дальше не могу загадывать, что будет через полгода-год. Дай Бог, будет здоровье.
Если в профессиональном футболе не будет вариантов, то почему бы не попробовать? Медиафутбол сейчас очень сильно развивается», – сказал Кудряшов.
- В июле защитник подписал контракт с «Факелом» до конца сезона-2023/24.
- Он перешел из «Антальяспора» на правах свободного агента.
Источник: ютуб-канал РПЛ