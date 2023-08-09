Мантуан объяснил трансфер Фернандеса в «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан высказался о трансфере защитника Марио Фернандеса.

Игрок пришел в «Зенит» после 10 сезонов в ЦСКА.

Марио уже дебютировал за «Зенит», но без результативных действий.

«Зенит» – чемпион России последних 5 сезонов.

– «Зенит» подписал контракт с Марио Фернандесом – как тебе он как человек?

– Приветливый парень. Уверен, он поможет нам в этом сезоне. Он круто готов, большой профи. Принесет пользу «Зениту».

– В России он считается легендой ЦСКА. Ты удивился, что он выбрал «Зенит»?

– Нет. Понимаю его в этой ситуации, поэтому не удивился. Плюс «Зенит» – сильнейшая команда России. Марио просто хотел играть в футбол, а еще здесь собраны сильнейшие футболисты, которые хотят побеждать.