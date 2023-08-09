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    Мантуан объяснил трансфер Фернандеса в «Зенит»

    Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан высказался о трансфере защитника Марио Фернандеса.

    • Игрок пришел в «Зенит» после 10 сезонов в ЦСКА.
    • Марио уже дебютировал за «Зенит», но без результативных действий.
    • «Зенит» – чемпион России последних 5 сезонов.

    – «Зенит» подписал контракт с Марио Фернандесом – как тебе он как человек?

    – Приветливый парень. Уверен, он поможет нам в этом сезоне. Он круто готов, большой профи. Принесет пользу «Зениту».

    – В России он считается легендой ЦСКА. Ты удивился, что он выбрал «Зенит»?

    – Нет. Понимаю его в этой ситуации, поэтому не удивился. Плюс «Зенит» – сильнейшая команда России. Марио просто хотел играть в футбол, а еще здесь собраны сильнейшие футболисты, которые хотят побеждать.

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    Источник: Metaratings

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    09.08.2023 12:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +447

      лошадка35 23 часа назад

      "Марио просто хотел играть в футбол"
      ____________________
      А в ЦСКА он во что столько лет играл?

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