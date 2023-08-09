Мантуан объяснил трансфер Фернандеса в «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан высказался о трансфере защитника Марио Фернандеса.
- Игрок пришел в «Зенит» после 10 сезонов в ЦСКА.
- Марио уже дебютировал за «Зенит», но без результативных действий.
- «Зенит» – чемпион России последних 5 сезонов.
– «Зенит» подписал контракт с Марио Фернандесом – как тебе он как человек?
– Приветливый парень. Уверен, он поможет нам в этом сезоне. Он круто готов, большой профи. Принесет пользу «Зениту».
– В России он считается легендой ЦСКА. Ты удивился, что он выбрал «Зенит»?
– Нет. Понимаю его в этой ситуации, поэтому не удивился. Плюс «Зенит» – сильнейшая команда России. Марио просто хотел играть в футбол, а еще здесь собраны сильнейшие футболисты, которые хотят побеждать.
Источник: Metaratings